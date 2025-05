Pet (tihih) znakov, da vas partner želi oddaljiti od prijateljic

V zdravi partnerski zvezi si dva nudita podporo in si prizadevata za dober odnos. Hkrati imata vsak svoje hobije, prijateljstva in osebne interese.

Včasih pa se lahko zgodi, da partner skuša drugo stran osamiti od ljudi, ki so ji blizu. Svoje namere pogosto ne uresničuje neposredno ali z ukazi, temveč s prikritimi namigi in obnašanjem.

Poglejte pet znakov, da vas partner poskuša oddaljiti od prijateljic. Ob njih morate ukrepati.

Kadar preživljate čas s prijateljicami igra žrtev

Če vaš partner vsakič, ko ste s prijateljicami, igra vlogo žrtve, je velika verjetnost, da skuša vzpostaviti neko obliko nadzora.

Če pogosto slišite besede, kot so, raje si z njimi kot z mano, in dobro veste, da to ne drži, je zelo verjetno, da vas želi ločiti od ljudi, ki jih imate radi.

FOTO: Gettyimages

Nenehno jih kritizira

Drugi jasni znak je, da partner ob vsaki priložnosti kritizira in ponižuje vaše prijateljice.

Če jih poskuša prikazati v slabi luči ali v vaših očeh zmanjšati njihovo vrednost, to počne z namenom, da bi vas od njih postopoma ogradil.

Še posebej, če vi dobro veste, kakšne so in koliko vam pomenijo.

Postavlja vam ultimate

Preživljanje časa s partnerjem je seveda pomembno.

A kadar od vas pričakuje, da boste vedno namesto prijateljic izbrali njega ter vam postavlja ultimate v smislu ali jaz ali one, se v njegovem obnašanju skriva poskus, da bi vas od njih povsem ločil.

Pravi, da niso pomembne

Vas partner prepričuje, da vas nihče ne razume ali ne ceni tako kot on? Če trdi, da noben drug odnos, ki ga imate, ni tako dragocen kot vajin, je to znak manipulacije.

V resnici sami najbolje veste, koliko vam odnosi s prijateljicami pomenijo, in zrel partner bi to spoštoval.

FOTO: Gettyimages

Kadar se nameravate družiti s prijateljicami, se izmikate ali opravičujete

Če se zalotite, da se zaradi druženja s prijateljicami izgovarjate, se opravičujete ali se z njimi celo sestajate na skrivaj to pomeni, da ste že močno pod vplivom partnerja in dopuščate, da manipulira z vami.

Kaj storiti, če opazite te znake?

Če se prepoznate v zgornjih točkah verjetno že čutite, da v odnosu nekaj ni v redu.

Najboljše kar lahko v tem primeru storite, je iskren pogovor. Če po njem ne pride do sprememb v vedenju življenjskega sopotnika, je morda čas, da premislite o prihodnosti vajine zveze.

FOTO: Gettyimages

Za pomoč si lahko postavite naslednje vprašanje: Kaj bi ji svetovala, če bi bila moja prijateljica v podobni situaciji?