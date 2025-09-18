Pet stvari, ki jih vsak dan počnejo srečni pari

Psiholog Mark Travers, ki preučuje odnose in je tudi sam poročen, je za portal CNBC izpostavil drobne rituale, ki v intimnem odnosu pomenijo veliko razliko. Kajti bližina se gradi vsak dan, v prostih dneh se le poglablja. To počnejo pari v najsrečnejših zvezah:

Imajo svojo jutranjo mini rutino

Jutra so običajno kaotična: budilka, otroci, priprave, hitenje skozi vrata. A pari, ki so resnično srečni, si tudi v tem kaosu vzamejo vsaj pet minut samo zase.

To je lahko skupno poležavanje in razvajanje po zvoku prve budilke, skupno postiljanje postelje ali mirno srkanje kave, preden se začne dan.

Ni pomembno, kaj partnerja počneta, pomembno je, da to počneta skupaj.

FOTO: Gettyimages

Čez dan si pošiljajo pozorna sporočilca

Dovolj je kratka misel ali preprosto mislim nate. Takšne malenkosti čez dan pomagajo ohraniti občutek povezanosti in dajo partnerju vedeti, da je vedno v mislih.

Čustvena bližina ne potrebuje večera ali konca tedna.

Vzamejo si čas samo zase

Do konca delovnega dne se v vsakem nakopiči stres. Namesto da bi ga izlili na življenjskega sopotnika, si najsrečnejši pari vzamejo nekaj minut zase:

za sprehod, ogled epizode serije, ali da v tišini nekaj pojedo. Tako osveženi v skupne trenutke vstopajo z več potrpežljivosti in prisotnosti.

FOTO: Gettyimages

Imajo trenutek samo za dva

Brez telefonov in drugih motenj. Morda je to večerja, družabna igra, gledanje televizije, karkoli.

To to je njun čas, ki sta mu predana, kot bi bila predana drugi pomembni obveznosti. Ni pomembno, kako dolgo traja, pomembno je, da se zgodi vsak dan.

Dan zaključijo s pogovorom

Kratek, iskren pogovor ob koncu dneva ustvarja močno vez. Preprosta vprašanja v smislu »Kako si v resnici?« ali »Sva v redu?« ohranjajo čustveno povezanost.

FOTO: Gettyimages

Včasih je to tudi zahvala, opravičilo ali misel, ki je prej ni bilo časa izraziti. Ti mini pogovori preprečujejo, da bi se majhne stvari kopičile in postale večja težava, povzema zadovoljna.rs.