Pet nepričakovanih razlogov za gube (tretji vas bo res presenetil)

Dejstvo je, da se gube nekoč pojavijo na vsakem obrazu in s tem ni nič narobe. Konec koncev so del življenja. A ker res niso nekaj, kar bi koga spravljalo v veselje, je dobro vedeti, kaj vendarle pospešuje staranje kože.

Med vzroki za prehitro gubanje te so tudi takšni, katerih ne bi pričakovali. Tu je nekaj najbolj neobičajnih in presenetljivih.

Neaktivnost

Lenoba ni dobra za kožo. Raziskava, ki so jo objavili v časopisu American Medical Society for Sports Medicine, je pokazala, da so pri osebah, ki se redno ukvarjajo s športom, znaki staranja kože (izguba elastičnosti in suha polt) manj izraziti in opazni kot pri onih, ki za telesno aktivnost nimajo volje.

Koža prvih je mehkejša, bolj zdrava, vanjo med aktivnostjo pride več kisika, zato gube na njej nastajajo počasneje.

Preveč zaslonov

Slaba novica za mnoge: sedenje pred zasloni spodbuja prezgodnje nastajanje gub.

Zakaj? Svetloba, ki jo oddajo, negativno vpliva na zdravje ter kvaliteto kože. Prav tako si ob dolgotrajnem delu za denimo računalnikom večkrat pomanete utrujene oči, kar spodbuja nastanek gub, med zrenjem v telefone pa je glava sklonjena, kar škoduje koži na vratu, ta se zaradi položaja telesa začne hitreje gubati.

Zrenje v zaslone škoduje tudi mladostnemu videzu. FOTO: Evheniia Vasylenko/Gettyimages

Preveč čiščenja kože

Na prvi pogled neobičajen razlog za prehitro staranje, prav redno in dosledno umivanje kože naj bi bil en od pogojev za gladko in zdravo polt.

Vendar preagresivno čiščenje ter uporaba močnih preparatov s povrhnjice izpira naravno maščobo. Ta koži zagotavlja zaščito pred zunanjimi vplivi, denimo pred onesnaženim zrakom in v določeni meri tudi pred UV žarki, koža zato izgublja elastičnost in na njej se narišejo drobne črtice, ki so vse opaznejše.

To ne pomeni, da morate ta korak zvečer izpustiti, pomembno pa je, da obraza ne umivate s prevročo vodo, da uporabljate preparate, ki so do kože prijazni, ne vsebujejo mila in alkohola ter da po čiščenju na obraz vedno nanesete vlažilno kremo.

Čiščenje da, a naj bo nežno in prijazno do kože. FOTO: Gettyimages

Ne nosite sončnih očal

Da, tudi to ima lahko za posledico prezgodnje staranje. Podnevi je treba kožo zaščititi pred sončnimi žarki. En korak je nanos zaščitne kreme in drugi uporaba sončnih očal. Kadar teh ni na obrazu, vas pogosto zaslepi sonce, zamižite, s tem se v kotičkih očes začno delati gubice.

In še en razlog za očala: s svojo zaščito varujejo tudi kožo okoli oči, ki je najbolj dovzetna za prehitro staranje.

Sončna očala ščitijo tudi nežno kožo okoli oči. FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Grimase

Morda se jih sploh ne zavedate, a ko se mrščite, kadar ste jezni ali zaskrbljeni, ko se spakujete, da bi zabavali otroka ali ko iz drugega razloga pogosto ponavljate ene in iste gibe, na koži hitro nastajajo gube.

Te so izrazitejše tudi zaradi pitja po slamici in kajenja, ki polti škoduje še na druge načine in povzroča prehitro staranje.

Povzeto po portalu Gloria.hr