Pet najboljših rastlin za zaščito pred mrčesom

Zunanje temperature so res še dokaj nizke, a napovedujejo se toplejši dnevi, z njimi pa prihaja tudi nadloga, imenovana mrčes.

Ta ob pogostejšem zračenju velikokrat zaide v dom in prva misel, ko nas obiščejo muhe in komarji, so različna razpršila in sintetični repelenti drugih oblik.

A ti ne škodujejo le mrčesu, temveč tudi okolju in zdravju, zato je za zaščito pred neljubimi gosti bolje segati po naravnih pripomočkih.

Eden od njih so rastline, katerega vonja mrčes ne prenaša in jih lahko gojite v stanovanju ali v okolici doma ter se tako zavarujete v toplih dneh. Pet takšnih priporoča sensa.hr.

Bazilika

Ta aromatična rastlina lahko raste tudi v vašem domu. Odlična je v solatah, testeninah, juhah, omakah in mnogo drugih jedeh, mrčes pa njenega vonja ne mara.

Lončke z njo postavite na okenske police in se tako znebite muh ter komarjev.

FOTO: Africa Studio/Shutterstock

Sivka

Sivka ima čudovit in pomirjujoč vonj. Blaži stres in pripomore k dobremu spancu. Vonj sivke je prijeten za ljudi, vendar ne za žuželke.

Odganja molje, komarje, muhe in druge insekte, zato jo je najbolje posaditi ob vhodu v stanovanje, manjše sorte lepo uspevajo tudi v notranjosti doma.

FOTO: Guliver/Getty images

Ognjič

Ognjič oddaja vonj, ki odganja komarje. Hkrati razvaja z lepimi cvetovi in ga je priporočljivo saditi v lončke, te pa postaviti na balkon ali teraso.

Še bolje uspeva na gredicah in se za naslednje leto zaseje sam.

FOTO: Jerneja Jošar

Rožmarin

Začimba, ki mnogim jedem daje poseben okus. Uspeva v stanovanju in na prostem, je lepa na pogled, prijetno diši in preprečuje invazijo komarjev.

Če boste vejice suhega položili v omare, se boste znebili še srebrnih ribic in moljev.

FOTO: Marian Vejcik/Getty images

Meta

Meta je močna zaveznica v boju proti mrčesu in hkrati lepo osveži dom.

Pomaga posajena v lončkih ali na gredicah, iz njenega eteričnega olja lahko pripravite naravno razpršilo proti komarjem: 20 kapljic tega zmešajte z decilitrom alkoholnega kisa in z mešanico poškropite obode oken ter vrat.