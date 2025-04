Pet krutih resnic o zakonu, ki jih večina prepozno spozna

Mark Travers je psiholog, ki vsakodnevno dela s pari in je za portal CNBC razkril pet krutih resnic o zakonu, ki jih večina parov spozna prepozno.

»Kot psiholog, ki dnevno dela s pari, pogosto vidim, da ljudje pomembne lekcije o zakonu spoznajo šele po konfliktih, razočaranjih ali celo po ločitvi,« je zaupal strokovnjak, ki polaga na srce:

»Če jih boste spoznali in sprejeli, preden dahnete usodni da, bodo možnosti za srečen in stabilen odnos veliko večje.«

Samo ljubezen ni dovolj

Veliko ljudi verjame, da je ljubezen vse, kar dva potrebujeta za trajen odnos. A ljubezen sama po sebi ne rešuje razlik v komunikaciji, vrednotah ali življenjskih ciljih.

Tisto, kar zakon dejansko ohranja, so predanost, trud in pripravljenost na prilagajanje. Ljubezen je pomembna, vendar so vsakodnevne odločitve in obnašanje zakoncev ključni.

Kako se odzivate v konfliktih? Kako izkazujete podporo drug drugemu? Rasteta skupaj? Odgovori na ta vprašanja določajo trdnost vajinega zakona.

FOTO: Gettyimages

Prepiri so neizogibni, in teh bo veliko

Velika zmota je, da se sorodne duše ne prepirajo. Konflikti niso samo neizogibni, so tudi nujni. Njihova odsotnost pogosto pomeni, da se pomembne teme pometajo pod preprogo.

Ni prepir tisti, ki uniči odnos, zanj usoden je napačen način soočanja z nesoglasji. Zdravi konflikti lahko zvezo poglobijo, so podlaga za iskrene pogovore in prinesejo rešitve.

Pri tem je pomembno pravilno se prepirati: brez obtoževanja, poniževanja, manipulacije, izsiljevanja, umika in žaljivk.

Zakonec ne more – in ne sme – izpolniti vseh vaših potreb

Veliko ljudi v zakon vstopi z idejo, da bo partner postal njihov celi svet; najboljši prijatelj, terapevtska opora, motivator in vir sreče. Čeprav je normalno, da se zakonca opirata drug na drugega, ni realno pričakovati, da bo ena oseba izpolnila vse potrebe druge.

Zdravi pari negujejo individualnost. To pomeni, da ohranjajo osebne interese, prijateljstva in cilje. Občutek osebne izpolnitve zunaj zakona preprečuje nezadovoljstvo in občutek dušenja v odnosu.

Dober zakon tvorita dve celoviti osebi, ki se medsebojno dopolnjujeta in ne dve polovici, ki poskušata postati celota.

FOTO: Gettyimages

Brez stalnega dela se zakon začne podirati

Pari velikokrat podcenjujejo dejstvo, da zdrav odnos zahteva veliko truda. Faza medenih tednov se morda zdi lahkotna, toda vsakodnevne obveznosti, kot so delo, otroci, finance, zdravje, odnos sčasoma potisnejo na stranski tir.

Zato so pomembni redni pogovori in skupno preživet čas. Tako kot rastline ne uspevajo brez prave nege, tudi zakon ne more delovati brez pozornosti in skrbnosti.

Oba se bosta spreminjala

Ne morete pričakovati, da bo oseba, s katero ste se poročili pri 25-ih, enaka, ko bo štela 45 let. Ljudje se razvijajo, prioritete se spreminjajo, okoliščine postajajo drugačne.

Spremembe je treba sprejemati, ne pa se jim upirati in jih jemati kot nekaj slabega.

Najuspešnejši pari so tisti, ki rastejo skupaj. Tudi, ko se med partnerja postavijo ovire, najdejo nove razloge, da se vsak dan znova zaljubijo drug v drugega.

To zahteva odprtost za nova doživetja in prostor za osebni razvoj, brez strahu in nadzora.