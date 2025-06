Pet ključnih skupnih lastnosti partnerjev v uspešnih zvezah

Čeprav pogosto slišimo, da se nasprotja privlačijo, to, ko gre za stabilne in trajne partnerske odnose, ne drži. Nova raziskava razkriva pet ključnih lastnosti, ki morajo, da bi njuna zveza bila dolgotrajna in uspešna, biti partnerjema skupne.

Raziskovalci z Univerze v Koloradu so namreč opravili obsežno analizo več kot 130 lastnosti milijona parov, zajetih v obdobju enega stoletja.

Rezultati postavljajo pod vprašaj staro prepričanje, da so razlike bistvene za romantično privlačnost. V osupljivih osd 82-ih do 89-ih odstotkih primerov so bile pri uspešnih parih izrazite podobnosti, poroča The Healthy.

Poleg boljšega razumevanja ljubezni in odnosov imajo ugotovitve velik pomen tudi za genetske raziskave.

Avtor študije Matthew Keller poudarja, da so prejšnji genetski modeli predvidevali, da partnerja izberemo naključno, a sedaj je jasno, da pri partnerju načrtno iščemo določene lastnosti.

FOTO: Mikhail Spaskov/Gettyimages

Pet ključnih skupnih lastnosti:

Politična in verska prepričanja

»Enake ptice letajo skupaj,« pravi soavtorica raziskave Tanya Horwitz in dejstvo, da so skupna politična in verska stališča eden najmočnejših napovedovalcev dolgoročne zveze, je potrdila tudi omenjena analiza.

Izobrazba in inteligenčni količnik

Raven izobrazbe močno vpliva na potrebo po intelektualni stimulaciji. V ZDA se vse več ljudi zavestno odloča za partnerja s podobno izobrazbo.

Čeprav to lahko dolgoročno poveča socialno-ekonomske razlike v družbi, se je izkazalo za ključni dejavnik ujemanja.

Višina

Ali je višina res pomembna? V tem primeru da.

Po mnenju Horwitzove nižji posamezniki pogosto izbirajo partnerje podobne višine, enako velja za višje ljudi.

Ta vzorec se lahko prenese tudi na druge dedne lastnosti, kot so denimo zdravstvene predispozicije.

FOTO: Tom Merton/Gettyimages

Odnos do substanc (alkohol, tobak)

Raziskava je pokazala jasen vzorec: kadilci, pivci ali abstinenti se običajno povezujejo s partnerji, ki imajo podobne navade.

Skupni odnos do teh substanc močno vpliva na kompatibilnost.

Leto rojstva

Zveni logično, a tudi leto rojstva je pomembno. Pari pogosto izberejo partnerje s podobno stopnjo čustvene zrelosti, kar odraža skupne generacijske izkušnje in vrednote.

Ostala zanimiva spoznanja:

Raziskava je preučila tudi manj običajne vidike kompatibilnosti. Ugotovljeno je bilo, da na izbiro partnerja z vidika skupnih lastnosti vplivajo še:

število preteklih partnerjev

zgodnje življenjske izkušnje

osebnostne lastnosti

FOTO: Bedya/Gettyimages

Zanimivo pa je, da odprtost ali zadržanost nista imeli statistično pomembnega vpliva. »Veliko je razprav o tem, ali se ekstroverti raje družijo z introverti ali z drugimi ekstroverti, vendar glede tega ni pravila,« pravi Horwitzova.

Kljub temu da raziskava kaže, da pri izbiri partnerja prevladujejo podobnosti, obstajajo izjeme.

Urniki spanja (jutranji tip proti nočnemu tipu) in stopnja anksioznosti so denimo pokazali rahlo privlačnost nasprotji, a korelacije so bile šibke, povzema Miss Zdrava.