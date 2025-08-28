NI LAHKO

Pet faz razhoda: kako jih prepoznati in jih najlažje prebroditi

Konec romantičnega razmerja je ena najbolj čustveno zahtevnih izkušenj v življenju.
Fotografija: FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Odzivi telesa in uma, ki sledijo razhodu, so lahko zelo intenzivni: od šoka in žalosti do fizičnih simptomov, kot so motnje spanja, teka ali pomanjkanje energije.

Strokovnjaki poudarjajo, da okrevanje običajno poteka v petih fazah, ki pomagajo pri čustveni in psihološki prilagoditvi na novo realnost.

Šok in zanikanje

V prvih dneh po razhodu se mnogim zdi, da se vse skupaj sploh ne dogaja. Prisotna je čustvena otopelost. Ta odziv ima varovalno vlogo: omogoča, da um in telo postopoma predelujeta močna čustva.

Kako fazo najlažje prebroditi? S pisanjem dnevnika, pogovorom z bližnjimi ali strokovnjakom. To lahko pomaga uravnavati čustveni stres in zmanjšati tesnobo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Jeza in frustracija

Po začetnem šoku pogosto pride občutek jeze: na bivšega partnerja, nase ali na okoliščine razhoda. V tej fazi se lahko poveča raven kortizola (stresnega hormona), kar negativno vpliva na imunski sistem in splošno počutje.

Nasvet: Fizična aktivnost, kot sta hoja ali tek in dihalne vaje, pomagajo pri zniževanju stresa. Izogibajte se impulzivnim odzivom in konfliktom, saj lahko ti še poslabšajo vaše čustveno stanje.

Pogajanje in upanje

V tej fazi se pogosto pojavljajo misli, kot so: »Kaj, če bi ravnal/a drugače?« ali »Mogoče se še vrne.« Um poskuša najti nadzor nad situacijo in išče občutek varnosti. Prav v tej fazi se pogosto zgodi, da nekdanja partnerja ponovno skočita med rjuhe.

Nasvet: Realno ocenite možnosti. Pogovor s prijatelji ali terapevtom lahko pomaga sprejemati odločitve brez čustvenega pritiska in brez korakov, ki bi jih kasneje obžalovali.

FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages
FOTO: Drazen Zigic/Gettyimages

Žalost in osamljenost

Žalost je ključna faza pri procesu sprejemanja izgube. Lahko se kaže v obliki utrujenosti, izgube apetita ali motenj spanja. Čeprav je neprijetna, je za čustveno predelavo razhoda pomembna.

Nasvet: Redna telesna dejavnost, meditacija, pisanje dnevnika hvaležnosti in podpora okolice pomagajo zmanjšati tveganje za depresijo in krepijo psihično odpornost.

Sprejemanje in nov začetek

Ko se sprejme dejstvo, da je razmerje končano, se lahko ponovno vzpostavita čustveno ravnovesje in življenjsko zadovoljstvo. Telo in um se počasi prilagodita novim razmeram.

Nasvet: Vključite se v dejavnosti, ki krepijo samozavest: novi hobiji, izobraževanje, potovanja … vse to prispeva k boljšemu duševnemu zdravju in večji psihološki trdnosti.

FOTO: Dusan Petkovic/Gettyimages
FOTO: Dusan Petkovic/Gettyimages

Trajanje okrevanja

Nemogoče je določiti dolžino časa prebolevanja, saj je ta individualen. Proces je odvisen od dolžine in globine razmerja, stopnje čustvene povezanosti ter posameznikove notranje moči.

Dolgotrajna ali zelo čustveno intenzivna zveza lahko za popolno okrevanje zahteva mesece ali celo leta. Pomembno je le, da zadev ne prehitevate, piše 24 sata.

