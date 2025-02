Pet čudovitih resnic o pozni ljubezni

Ne bi se smeli počutiti slabo zaradi tega, ker dolgo ne najdete prave ljubezni. Nič ni narobe, če je ne srečate v najstniških ali dvajsetih letih. Včasih je dejansko bolje, da tisti pravi ali prava v življenje pride kasneje.

Thought catalog je zbral seznam čudovitih dejstev o pozni ljubezni.

Ste boljša različica sebe

Imeli ste dovolj časa, da ste se resnično spoznali in ugotovili, kdo ste ter česa si želite. Osvojili ste dragocene lekcije o odnosih, znate se prilagajati in veste tudi, kdaj morate na prvo mesto postaviti sebe.

S takšnim pogledom na svet je veliko lažje osnovati lep odnos do sebe, kar je pogoj za lep odnos do drugih.

Veste, kaj hočete in česa nočete

Postavka je logično nadaljevanje prejšnje: zrela oseba v življenju ve, kaj pričakuje, česa si želi in se dobro zaveda tudi, česa noče. S tem znanjem zna postaviti jasne meje in ne pristaja kompromise, ki bi lahko ogrozili njena temeljna prepričanja in vrednote.

Pozna namreč svojo vrednost.

Na drugih področjih so zadeve na svojem mestu

Ni se vam več treba uveljavljati na področju kariere, materialno ste priskrbljeni, imate svojo rutino in ni treba žrtvovati sanj za uspeh zveze.

Veste, da ste lahko sami

Cenite čas, ki ga preživljate z dragim ali drago, cenite pa tudi čas, ki ga imate samo zase.

Dobro namreč veste, da vaša sreča ni odvisna od nekoga drugega in uživate v trenutkih v dvoje, prav tako pa tudi, kadar ste v družbi samega sebe.

Manj ste obremenjeni z mejniki v življenju

Nekoč ste se obremenjevali s tem, ker so vsi prijatelji poročeni ali v zvezi, vi pa te izkušnje še niste bili deležni.

A zreli in modri veste, da nas s strani družbe postavljeni mejniki ne definirajo in da lahko živite zase ter po svojih pravilih.

Skrbite za svojo srečo in za srečo v dvoje, ne da bi se obremenjevali tem, kaj se spodobi in kaj od vas kot posameznika ali od vaju, kot para pričakuje okolica.