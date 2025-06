Pelargonije poskrbijo za pravo eksplozije barv v domači džungli

Če imate vrt ali balkon, ste srečnež. S pravo kombinacijo poletnih rastlin in skrbno izbranim pohištvom lahko svoje terase, balkone ali dvorišča spremenite v pravo oazo užitkov in sprostitve. In katera je prava kombinacija? Če kaj, mora biti v njej vselej prostor za pelargonije!

Držimo se zlatega pravila: naj bo barvno raznoliko in živahno. Poleg pohištva in drugih okraskov k temu pripomorejo barvite in živahne rastline. In pelargonije so najboljša izbira za vse sončne terase, balkone, verande, dvorišča. Na voljo so v široki paleti barv in oblik, bujno rastejo in tvorijo vselej nove cvetove, in to od pomladi do jeseni. Še kako dobro se podajo tudi k drugim poletnim rastlinam, k sivki, nemeziji ali pa lantani, slednjo pri nas poznamo tudi pod imenom spreminjevalka, zaradi spreminjajoče se barve cveta.

Eko slog

Zelo priljubljena je t. i. mestna džungla, in sicer v zaprtih prostorih in na prostem. V nenehnem iskanju svoje naravne oaze sredi (betonskega in mestnega) vrveža je to seveda pričakovano. Nežno obarvane pelargonije v sožitju z bujnimi zelenimi rastlinami soustvarjajo resnično prijeten in sproščujoč občutek. Mehki in rožnati toni prispevajo k toplemu domačemu vzdušju, pri tem pa upoštevajte, da potrebujejo res veliko sonca. Idealna lega za pelargonije je sončna oziroma le delno senčna.

V lepem vremenu lahko svoj okrašeni balkon uporabite kot sanjsko zunanjo pisarno.

Z gostimi cvetovi in ​​živahnimi barvami te rastline, ki ne potrebujejo veliko nege, poosebljajo poletje, z lesenimi lonci boste njihovo edinstvenost še poudarili.

Pelargonije, ki so jih prvotno gojili kot sobne rastline, izvirajo iz toplejših krajev in potrebujejo sončno mesto zunaj, zaščiteno pred vetrom in dežjem. Zanje je popolna pokrita terasa, polna svetlobe. Če boste uporabili lesene lonce, jih obvezno obložite s plastjo ekspandirane gline, da bo les zaščiten pred vlago.

Pridih Mediterana

Raznolike pelargonije bodo ustvarile mediteransko ozračje. Z domiselnim vrtnim pohištvom boste dobili popoln kraj za uživanje v poletju.

Ne pozabimo, da tudi majhen balkon ponuja prostor, kjer lahko uživate v naravi, ne da bi zapustili dom. Ob lepem vremenu ga lahko uporabite kot sanjsko zunanjo pisarno. Cvetoče pelargonije in druge rastline bodo ustvarile navdihujoče okolje za delo. Skrbno izbrano pohištvo – skupaj z bujnimi pelargonijami – bo zabrisalo mejo med zunanjim in notranjim prostorom.

Jagode in paradižnik so odlična poslastica, ki jo lahko posadite na balkonu poleg pelargonij. Klop lahko izdelate sami. Pa še nekaj: z vertikalnim vrtom bodo zacveteli tudi vaši zidovi.

Njihovi gosti cvetovi živahnih barv poosebljajo poletje. FOTO: Lukasz1981/Getty Images

Z vertikalnim vrtom zacvetijo zidovi, stene ... FOTO: Adam Yee/Getty Images