Pasji prigrizki, ki jih v nekaj minutah pripravimo v cvrtniku na vroč zrak

Prava izbira prehrane je pomemben del skrbi za dolgoživost in zdravje naših psov. Poleg glavnih obrokov, ki jih navadno sestavljajo briketi ali mokra hrana, pa se kosmatinci vedno razveselijo tudi pasjih priboljškov. Ti so včasih namenjeni crkljanju, s pridom pa jih lahko uporabljamo tudi za šolanje našega štirinožnega prijatelja. Vsak pes ima svoj okus, danes pa smo zanje pripravili domač priboljšek, za katerega potrebujemo le dve sestavini in prepričani smo, da bo šel v slast tudi najbolj izbirčnim kužkom.

