Paradižnikovi zalistniki – zakaj jih je treba odstranjevati

Paradižniki imajo težnjo, da bi razvili več vrhov. Da jih ne bi in bi bile rastline manj razraščene, jim moramo odstranjevati zalistnike, mlade poganjke v pazduhah med glavnim steblom in listnim pecljem. V nadaljevanju preberite, zakaj to počnemo, pri katerih paradižnikih ni treba, kako to naredimo in zakaj je v mokri sezoni to še posebej pomembno.

