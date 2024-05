Paradižnik v visoki gredi

Plodovke izvirajo iz toplih krajev, zato po­trebujejo veliko toplote in dovolj vlage v tleh. Po prvem maju že lahko posejemo seme kumar, buč in bučk. Veliko boljša odločitev pa je izbira kakovostnih sadik in sajenje na prosto po 15. maju. Letos smo že imeli »ledene može« v aprilu. Vsekakor upoštevajmo, da za plodovke temperatura ne sme pasti pod 10 stopinj Celzija. Drugače hitro nastopi šok in rast se ustavi.

