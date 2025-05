Pametno nakupovanje iz druge roke: dobro za denarnico in okolje

Nakupovanje iz druge roke je varčno, hkrati pa tudi bolj ekološko, zato se zanj odloča vedno več ljudi, ne glede na to, kakšen je njihov družinski dohodek. Vendar prinaša tudi nekatere pasti, ki se jim je mogoče izogniti, če se nakupov lotite pripravljeni.

Ko se odločate za nakup iz druge roke, najprej razmislite, kaj potrebujete. Ne zapletajte se v hitro odločanje brez razmisleka za stvari, ki se vam zdijo tako poceni, da se jih res splača kupiti. Le tako se boste izognili nesmiselnemu kopičenju reči. To še posebno velja za oblačila, pri katerih vas lahko hitro zanese, da nakupite preveč. Ko veste, kaj potrebujete, se pozanimajte, katere znamke so kvalitetne – ne glede na to, ali kupujete mikrovalovko ali čevlje za v hribe. Iz druge roke se najbolj splača kupovati kvalitetne stvari, ki so sicer predrage za naš žep.

Še preden kupite nekaj iz druge roke, preverite, ali deluje. Če gre za oblačila ali pohištvo, preglejte, če je kos res popolnoma nepoškodovan. Nekaterih reči se iz druge roke ne kupuje. To velja za otroške sedeže za v avtomobile, čelade in podobne rekvizite, od katerih je odvisna naša varnost. Kupite jih le, če prodajalca poznate in veste, da vas ne bo prinesel okoli in vam prodal poškodovanega izdelka. Tudi spodnjega perila, kopalk in žimnic, skratka, česar koli, kar lahko pride v stik z golo kožo, ne kupujte iz druge roke, prav tako ne ličil, pa naj se zdijo še tako nedotaknjena.

Nekateri imajo odpor do kupovanja oblačil iz druge roke zaradi posebnega neprijetnega vonja, ki ga oddajajo. Vonja se lahko znebite tako, da oblačila pred pranjem vsaj eno uro namakate v topli vodi. Položite jih v veliko plastično vrečko z zapiralom, v katero dodajte sodo bikarbono, vrečko zaprite in pretresite, da se oblačila prekrijejo z njo. Pustite delovati vsaj eno uro, oblačilo pa potem operite.

Tekstilni kosi pohištva, kot je sedežna garnitura, se bodo vonja po starem znebili, če jih boste za nekaj časa izpostavili sončni svetlobi in zraku, očistite jih z namenskimi čistili.

Pomembno je, da vas pri nakupovanju ne zanese. FOTO: Nastya_ph/Getty Images