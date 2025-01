Pajčevina na vhodnih vratih

Vrata, predvsem tista, ki jih redko uporabljamo, so idealna mesta za pajke, da tam zgradijo svoja domovanja. Ti kraji navadno dajejo zaščito pred vremenskimi vplivi in hkrati omogočajo dostop do insektov, ki se pogosto znajdejo blizu prehodov zaradi svetlobe ali toplote. Pajki tako svoje pajčevine zelo radi zgradijo kar na vhodnih vratih naših domov, mi pa si tega seveda ne želimo.

Napletanje pajčevin na površini vrat kvari čistočo našega vhoda. Ne le da zamreženost površine deluje nekoliko strašno za tiste, ki se teh osemnogih živalc bojijo. V mreže se ujamejo drugi insekti, pa tudi prah, kakšno listje, peresa in druga nesnaga, ki jo veter nosi naokoli.

Odstranjevanja pajčevin z vhodnih vrat se tako pogosto lotevamo z metlo ali sesalcem, a ker so pajki izjemno pridne in vztrajne živali, moramo to včasih početi tudi vsak dan, da vrata ostanejo čista. Pred časom pa smo na družbenih omrežjih našli trik, ki pravi, da moramo vhodna vrata le premazati z dišečim oljem, in pajki ter drugi insekti se jih bodo v prihodnje izogibali. Najbolj priporočljivo je eterično olje poprove mete: ima močan pikanten vonj, ki pajke izjemno moti. Če bomo z njim premazali vhodna vrata, se jih bodo nepovabljeni dolgonogi gostje nekaj časa v velikem loku izogibali.

Eterično olje lahko zmešamo z vodo in vlijemo v dozirno posodico z razpršilko ter raztopino poškropimo po vratih. Lahko pa olje tudi nakapljamo na čisto krpo ter z njo prebrišemo vhodna vrata.