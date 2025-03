Ozko, a zmogljivo. To so traktorji priznane japonske znamke (FOTO)

Kubota je japonsko, globalno delujoče podjetje, ki svoje proizvode in tehnologije prodaja v več kot 120 državah po vsem svetu. V Evropi so prisotni že 51 let. V proizvodnem programu imajo tudi kmetijske traktorje in priključke, njihovo je tudi podjetje Kverneland. V lanskem letu so pri nas prodali 38 novih traktorjev.

Kubota M5-002 narrow

V tej seriji so ozkokolotečni traktorji, namenjeni za delo v trajnih nasadih pa tudi drugje. Oznaka N v imenu pomeni narrow (ozek). V seriji je pet modelov z močjo od 54 do 84 kW (74 do 115 KM), izdelujejo pa jih v izvedbah s kabino ali zaščitnim lokom. Iz te serije izhaja tudi polgosenični model.

Na voljo sta menjalnika z 18 prestavami naprej in nazaj ter 36 prestavami naprej in nazaj s powershiftom.

V serijo kubota M5-002 N so vgrajeni učinkoviti novi štirivaljni motorji emisijske stopnje V V3800-CR-TIE5. Nizke emisije dosežejo s kombinacijo sistema SCR, filtra trdnih delcev (DPF) in oksidacijskega katalizatorja dizelskega goriva (DOC). Optimizirana tehnologija motorja zagotavlja nižjo porabo goriva in emisije ter daljše servisne intervale. Dve prednastavitvi vrtljajev motorja omogočata inteligentno upravljanje motorja. Posoda za gorivo ima za ta razred traktorjev lepo prostornino 76 litrov in je zaščitena pred kamenjem in udarci.

Optimalno prestavljanje

Pri transmisiji kupec izbira med dvema prenosoma. Lahko ima menjalnik z 18 prestavami naprej in nazaj ali s 36 prestavami naprej in nazaj z dvostopenjskim prestavljanjem powershift. Oba menjalnika prestavljata izjemno gladko in zagotavljata usklajena, praktična prestavna razmerja. Dvostopenjska tehnologija menjalnika 36F/36R omogoča bliskovito hitro prestavljanje v višjo in nižjo prestavo.

Kubotin sistem bi-speed turn pri štirikolesnem pogonu prinaša mehkejše obračanje.

Vzmetenje sprednje osi je opcijska oprema, zagotavlja pa bolj gladko vožnjo ter večjo stabilnost in produktivnost traktorja. Z namenskima gumboma je možno nastavljanje vzmetenja sprednje osi tako, da ustreza potrebam uporabnika. Sprednja os omogoča obračanje koles do 55 stopinj. Če kot krmiljenja prednjih koles preseže 35 stopinj, se zaradi edinstvenega Kubotinega sistema bi-speed turn pri uporabi štirikolesnega pogona hitrost prednjih koles skoraj podvoji v primerjavi z zadnjimi. Posledica tega je mehkejše obračanje, ki je še posebno nežno do tal.

Sposobna hidravlika

Hidravlična črpalka ima pretok do 69 l/min. Zadnje hidravlično dvigalo kategorije II dvigne 2300 kg, sprednje Zuidbergovo dvigalo pa ima 1300 kg dvižne sile. Standardno ponujajo dva hidravlična priključka za zunanje uporabnike, v opcijski opremi pa to lahko razširimo na pet. Priključna gred ima 540/540E vrtljajev. V opciji je tudi priključna gred, sinhronizirana s hitrostjo vožnje, tako da lahko poganja kolesa prikolice.

Izjemno udobno

Velika in udobna kabina z ravnim dnom in popolno ergonomijo omogoča prijetno in produktivno delo. Večfunkcijski intellipanel omogoča prikaz vseh pomembnih delovnih podatkov in funkcij. Serijsko je traktor opremljen z delovnimi lučmi iz svetlečih diod. Dodatna oprema traktorja s kabino pa je filtrirni sistem kategorije IV, ki varuje traktorista pred nevarnimi snovmi (pesticidi).

Spodnji ročici zadnjega hidravličnega dvigala lahko od zunaj spuščamo ali dvigamo z vrtljivim gumbom, ki je nameščen na levem blatniku.

Pogled na zadnjo stran traktorja s priklopi za priključke

Zaradi odličnih manevrskih sposobnosti je traktor M5-002 N odlična izbira za delo v vinogradih in sadovnjakih, pa tudi drugje.