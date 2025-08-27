Ozempic vulva: nov stranski učinek, ki skrbi številne ženske

Tako imenovana ozempic vulva ali ozempic vagina je izraz, ki se uporablja za spremembe na genitalnem področju, povezane s hitrim hujšanjem. Čeprav ne gre za uradni medicinski termin, se oglaša vedno več žensk s takšnimi izkušnjami, strokovnjaki pa jim posvečajo vse več pozornosti.

Izraz so skovale ženske, ki uporabljajo zdravila GLP-1, kot so Ozempic, Wegovy ali Mounjaro, in so pri sebi opazile določene spremembe na zunanjih spolovilih.

FOTO: Tatsiana Niamera/Gettyimages

Zakaj in kako pride do sprememb?

Sherry Ross, ginekologinja iz Santa Monice, pojasnjuje:

»Hitra izguba telesne teže lahko povzroči vidno ohlapnost kože, gube in povešenost po celem telesu, tudi na spodnjem delu trebuha, sramni kosti ter notranjih in zunanjih sramnih ustnicah.«

Vulva je sestavljena iz dveh parov kožnih gub: labia majora (zunanje sramne ustnice) in labia minora (notranje sramne ustnice). Nekatere uporabnice GLP-1 zdravil poročajo, da so njihove zunanje sramne ustnice zaradi izgube maščobe postale ploske, upadle ali povešene.

Možna rešitev?

Ena izmed možnosti je uporaba polnil, ki povrnejo izgubljeni volumen ali presaditev maščobnega tkiva.

Čeprav ozempic vulva ni medicinska diagnoza, je to izraz, s katerim ženske opisujejo nepričakovane in občutljive spremembe po uporabi zdravil za hujšanje. Med pogostejšimi simptomi so:

FOTO: Gettyimages

ohlapnost kože

suha vagina

izguba mišične mase

spremembe v vaginalnem izcedku

oslabelost medeničnega dna

nelagodje med spolnimi odnosi

Strokovnjaki izpostavljajo tri glavne stranske učinke:

Povešen ali postaran videz sramnih ustnic; zaradi hitre izgube maščobe na tem območju. Oslabelost mišic medeničnega dna; kar lahko vpliva na čvrstost in spolno izkušnjo. Suhost in draženje; pogosto kot posledica dehidracije in hormonskih sprememb.

Poleg tega lahko pride tudi do spremembe vonja, izcedka in pogostejših vaginalnih okužb, saj se lahko poruši ravnovesje vaginalne flore.

FOTO: Gettyimages

Resnična izkušnja

Tridesetletna Paige Osprey je za The Sun povedala, da je po izgubi 19. kilogramov z injekcijami za hujšanje opazila upadlost sramnih ustnic in posledično zmanjšano samozavest.

Za rešitev se je odločila za hialuronski polnilec, ki naj bi ji vrnil volumen, samozavest in celo obnovil spolno življenje.