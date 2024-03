Osvojil srca 10 milijonov ljudi. Bo zapeljal tudi vas?

To tradicijo nadaljuje tudi v zadnji, šesti generaciji s kombinacijo brezkompromisne uporabnosti, tehnološke naprednosti in z odličnim prihrankom do 10.000 evrov.

Avtomobil razreda C je že osvojil srca več kot 10 milijonov zadovoljnih voznikov po vsem svetu, najnovejša generacija pa le še potrjuje njegovo pomembno mesto med vsemi vozili znamke Mercedes-Benz. S športno eleganco, inovativno varnostno tehnologijo in razkošno notranjostjo vas bo popeljal v svet brezskrbne vožnje. Z izjemno varčnimi motorji, naprednim 9-stopenjskim menjalnikom in vrhunskim aerodinamičnim dizajnom pa vam zagotavlja tudi izjemno učinkovitost in nizke stroške vzdrževanja.

Njegovo odličnost, poleg širokega nabora asistenčnih sistemov za pomoč vozniku pri vožnji ter popolne sinergije med dinamičnostjo in udobjem, potrjujejo tudi številne druge lastnosti, zaradi katerih velja za zelo dober nakup, z odličnim razmerjem med vsebino, stroški lastništva in celo avtomobila.

