Oskrba rastlin pozimi

V zimskih mesecih se zaradi kratkih dni in nizkih temperatur bolj ali manj zadržujemo v notranjih prostorih. Tisti, ki imamo radi rastline in ki tudi vrtnarimo, vso svojo ljubezen in pozornost za nekaj časa usmerimo v sobno zelenje. Vsaj pri meni je tako, da ravno pozimi rada dodam svoji zbirki še kaj novega. Sobne rastline ne samo da poskrbijo za našo dobro voljo in lep ambient, ampak tudi pripomorejo k boljši kakovosti notranjega zraka. In ker pozimi zanje razmere v stanovanjih niso ravno idealne, je dobro vedeti, kako za te naše male čistilce, vlažilce in ionizatorje zraka pravilno poskrbimo.

Več na deloindom.si.