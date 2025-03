Oseba brez ciljev in fokusa se tudi v postelji ne bo trudila

Idealno je, kadar za partnerja ni pomemben samo njegov lastni užitek, ampak tudi užitek drugega, vendar ni vedno tako. Nekateri mislijo samo nase, tudi pri seksu, tega pa niti ne skrivajo.

Pomanjkanje zanimanja

Z ljubljeno osebo preživljate veliko časa in čvekate o vsem mogočem, pa vendar? Nikoli vas ne vpraša po zelo intimnih stvareh, ne zanima ga, kaj vas osrečuje, kakšne so vaše sanje, želje in cilji, pravzaprav o vas razen nekaj površinskih dejstev ne ve veliko. Zakaj, menite, bi ga potem v resnici zanimale vaše seksualne potrebe?

Obsedenost z videzom

Ljudi, ki so obsedeni z lastnim videzom, drugi ne zanimajo. Zanje je pomembno le, da so sami videti dobro, tudi ko seksajo (zato imajo radi v bližini ogledalo), ne pomislijo pa, da se morda njihov partner nima dobro ali da celo trpi, saj mora tako rekoč nastopati.

Nerodnost

Včasih je prav simpatično, ko se ženski vsebina torbice raztrese po tleh, prav tako je simpatično, če je moški kdaj neroden, a bodite pozorni, da tega ni preveč. Če se to dogaja na vsakem koraku, obstaja velika verjetnost, da je oseba v postelji še večja neroda.

Prehitro v seks

Prvi zmenek, prvi poljub in že takoj prvi seks, pa sploh ne na vašo pobudo? Hm, lahko se prepustite avanturi, vendar ne pozabite, da gre verjetno res samo za avanturo, ki se bo končala takoj, ko bo nekdo zadovoljil samega sebe. Pravi partner je sposoben počakati na pravi trenutek in sebe postaviti v drugi plan.

Ni ciljev

Nekdo, ki nima nikakršnih ciljev, v življenju tava od enega hipnega užitka do drugega, kar je nepomembno, če iščete avanturo, in zelo pomembno, če iščete resnega partnerja. Oseba brez ciljev in fokusa se tudi v postelji ne bo pretirano trudila – ne zase ne za drugega.