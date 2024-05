Orada na zelenjavni posteljici: kosilo iz pečice, ki ga boste delali znova in znova (VIDEO)

File orade s koromačem in kitajskim zeljem zveni že skorajda praznično, a zagotavljamo vam, da gre zgolj za nekaj rezanja prave kombinacije zelenjave, ki jo začinimo in iz nje pripravimo hrustljavo posteljico za nežne in sočne ribje fileje. Preprosto in izvrstno!