Optična iluzija, ki razkriva vašo osebnost: kaj ste na sliki opazili najprej?

Na družbenih omrežjih kroži optična iluzija, ki naj bi razkrivala skrite vidike osebnosti – vse je odvisno od tega, kaj na njej najprej opazite.

Sliko je delila ustvarjalka na TikToku Mia Yil, ki trdi, da lahko razkrije, ali ste optimistični in vedno vidite najboljše v ljudeh ali pa ste izjemno čustvena oseba.

Na ilustraciji lahko vidimo cvetove in ženski obraz, vsak element pa prinaša drugačno razlago osebnostnih lastnosti.

• Če ste najprej opazili cvetove, ste sproščeni in priljubljeni. Vedno zaupate v dobre namene drugih in težko rečete »ne«, saj ne želite razočarati ljudi. Celo takrat, ko vas nekdo razočara, mu odpustite in upate, da se bo spremenil na bolje.

• Če ste najprej opazili obraz ženske, ste čustveni in strastni. Razmerja in odnosi vas močno zaznamujejo, njihovo prebolevanje pa vam lahko vzame več mesecev, saj ne morete nehati pogrešati preteklosti.

Čeprav je optična iluzija zgolj zabavna miselna vaja, so takšne slike tudi odličen način za trening možganov in spodbujanje ustvarjalnega razmišljanja. Kaj pa ste najprej opazili vi?