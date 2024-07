Opremljamo z arhitektko: Prenova spalnice z delovnim kotičkom

Bralka si želi prenove spalnice, ki bi vključila tudi delovno mizo za računalnik. Nad posteljo bi rada imela dodatne police za knjige in oblačila. Omaro za oblačila želi čim višjo, da bo vanjo šlo čim več oblačil in bo prostor čim bolj izkoriščen. Dodatni predali za shrambo so lahko tudi pod posteljo.

Kakšno rešitev predlaga arhitektka, preberite na deloindom.si.