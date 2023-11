Opremite dom glede na to, kateri čutni tip ste

Ste se že kdaj znašli v prostoru, kjer se je vaše razpoloženje v hipu spremenilo, ste postali razdražljivi in bi najraje karseda hitro od tam zbežali? Ali pa se vam je zgodilo, da ste se na obisku pri prijateljih popolnoma sprostili, vaše misli so postale jasne in druženje tako prijetno, da bi se v ta prostor znova in znova vračali.

Interier določenega prostora lahko bistveno vpliva na nas, prav tako kot zunanje okolje. Nekaterim bolj ustreza mestno življenje v hrupu množice, drugi se najbolje počutijo obdani z naravo. In če na to, ali bomo živeli v mestu ali naravi, vsi ne moremo vplivati ter o tem odloča naše finančno ali družinsko okolje, pa lahko svoj dom opremimo tako, da se bomo v njem počutili nadvse prijetno. Oprema, materiali, osvetlitev in barve ne vplivajo le na počutje, temveč tudi na našo osredotočenost in učinkovitost, vzpostavljanje miru, na kvaliteto spanja, kakovost odnosov, učenje, pomnjenje, na spomin.

»Prostor preko čutnih dražljajev vpliva na naše zdravje, počutje, učinkovitost in kreativnost,« nam je že pred časom v intervjuju zaupala arhitektka Anja Humljan. Po njenem mnenju bi morali pri načrtovanju prostorov upoštevati človekovo interakcijo z njim preko celotnega telesa. Ne samo preko vida, ampak tudi preko vonja, otipa, sluha, okusa in mišične aktivnosti.

Če so naša čutila v določenem prostoru preveč ali premalo stimulirana, to izzove stres. Stres pa vemo, da močno vpliva na naše zdravje in je vse prevečkrat glavni razlog za številne bolezni.

Torej če bi radi živeli v prostoru, ki bo dobro vplival na nas, moramo najprej spoznati, kateri čutni tip smo. »Personalizacija je bistvo ustvarjanja domačega okolja, ki deluje negujoče, celo terapevtsko – ali kot pravim sama: kot objem ljubljene osebe. Vključuje poglobljeno razumevanje štirih primarnih senzoričnih tipov,« pravi naša sogovornica. Anja Humljan se tu opira na znanstveni model čutnih profilov, ki ga je ustvarila profesorica Winnie Dunn, vodilna strokovnjakinja in avtorica številnih knjig o senzoričnem procesiranju. Ta glede na čutne prage posameznike razdeli na štiri tipe