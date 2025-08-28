INTIMNOST

Opevanje pornografije in bivših ne tlakuje poti v prihodnost

Tudi slaba higiena lahko kaj hitro pokonča kemijo med partnerjema.
Fotografija: O bivših ne marajo poslušati. FOTO: Luckybusiness/Getty Images
O bivših ne marajo poslušati. FOTO: Luckybusiness/Getty Images

S. N.
28.08.2025 ob 18:15
S. N.
28.08.2025 ob 18:15

Intimnost je več kot samo telesna bližina. Včasih so prav majhne navade tiste, ki uničijo razpoloženje in ustvarijo razdaljo med partnerjema. Kaj ženske doživljajo kot ubijalce strasti?

Pornografija

Ko si moški privošči pornografijo na skrivaj, partnerica začuti, da mu ona ni dovolj. Skrivnost povzroča dvome, nezaupanje in oddaljenost, ki so zelo škodljivi za odnos. Pornografija ustvarja tudi nerealne predstave o spolnosti. Odraslim filmom podoben seks redko prinaša intimo, ampak občutek, da je ženska samo objekt, katerega čustva niso pomembna.

O seksu z bivšo

Primerjave z nekdanjimi partnericami ustvarjajo občutek tekmovanja in tako namesto bližine nastane distanca, ker se ženska počuti, kot da ni edina v njegovih mislih. To ženski sporoča, da je ogrožena.

Nezvestoba

Varanje uniči zaupanje v odnosu, tudi če ga grešnik prizna. Priznanje preprosto ne more prinesti olajšanja, občutek negotovosti in bolečine je lahko neznosen. Ranjeno žensko srce se bo le stežka zacelilo in oprostilo, zamere se bodo morda vlekle v večnost.

Priganjanje

Ženske pogosto potrebujejo več časa, da se sprostijo, zares uživajo v seksu in doživijo orgazem ali celo več njih. Če moški zaključi takoj po svojem vrhuncu in se ženski ne posveti, se bo počutila zapostavljeno in nepomembno. Orgazem na ukaz ne obstaja, priganjanje pa ustvarja pritisk in uniči naraven ritem intimnosti. Vsaka ženska deluje po svoje, zato je bolje, da jo partner spozna.

Slaba higiena

Naj gre za zadah, umazano spodnje perilo ali odbijajoč vonj izpod pazduhe, higiena je eden od temeljev privlačnosti. Kakšna prekrokana noč še prenese manko čistoče, sicer pa lahko ženske kaj hitro zapusti želja po intimi, če njen dragi ne skrbi zase.

Več iz te teme:

odnosi spolnost partnerstvo intimnost

