Olimpijske igre v Parizu: Takšna je slovenska hiša

Na olimpijskih igrah v Parizu je zaživela slovenska hiša, ki je namenjena promociji slovenskega športa, gospodarstva, kulture in turizma. Hiša, za katero so pripravili zasnovo v arhitekturnem biroju Elementarna, je na elitni lokaciji v parku La Villette. Ta je v neposredni bližini olimpijske vasi in stadiona Stade de France ter mestne obvoznice.

