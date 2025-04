Ohranite kakovost svojih najljubših oblačil s pomočjo posebne vrečke

Nekatera oblačila bi morali vedno prati v posebni mrežasti vrečki, namenjeni pranju občutljivega perila. Te so na voljo v različnih velikostih; treba je izbrati takšno prave dimenzije, prav tako je pomembno, da ni preveč napolnjena. V njej mora biti dovolj prostora, da lahko voda in detergent prosto krožita ter očistita oblačila. Ko je cikel pranja končan, oblačila odstranite iz vrečke in pustite, da se perilo posuši na zraku. Po vsakem pranju posušite tudi vrečko.

Modrčki so pogosto iz občutljivih tkanin. FOTO: Shironagasukujira/Getty Images

Pri katerih oblačilih je mrežasta vrečka obvezni pripomoček? Modrčki so pogosto iz občutljivih tkanin, kot so čipka, svila ali saten, ti se med nepravilnim pranjem hitro poškodujejo. Idealno bi jih bilo prati ročno, a lahko uporabimo tudi program za nego občutljivega perila in jih peremo v vrečki. Preden jih položite vanjo, zaprite vse sponke, da se ne bi ujele v mrežico. Če imajo modrčki košarice podložene z žico in se ta uide, se bo ujela v vrečko in ne bo poškodovala bobna pralnega stroja, gume na njegovih vratih ali odtočnih cevi.

Pri pranju nogavic in najlonk ima vrečka dvojno nalogo: najlonke in svilene nogavice se ne prepletajo z drugim perilom in nogavice vedno ostanejo v paru. V vrečki lahko peremo tudi bombažne nogavice, tako ne bodo več skrivnostno izginjale, temveč vselej ostale v paru.

Občutljivo spodnje perilo bo zaščiteno pred trganjem in raztezanjem.

Ne glede na to, ali so na oblačilih bleščice, kroglice ali vezenine, nočete jih uničiti. Med pranjem se lahko okraski poškodujejo ali celo odpadejo. V vrečko je priporočljivo položiti le eno okrašeno oblačilo in uporabiti program za nežno pranje.

Svileni kosi imajo poseben lesk zaradi dolgih vlaken. Da se ne bi poškodovali, svilene prevleke za blazine, bluze, šale in druge izdelkov iz tega materiala peremo v mrežasti vrečki.

Zaščita pred trganjem

Hlače za jogo, športni modrčki, kopalke, topi in kratke hlače so iz posebnih materialov, ki jih lahko druga oblačila med stikom v bobnu stroja poškodujejo. Mrežasta vrečka prepreči raztezanje in s tem zaščiti elastičnost. Občutljivo spodnje perilo in druga nežna, lahka oblačila so prav tako dovzetna za poškodbe. S pranjem v mrežasti vrečki so zaščitena pred trganjem in raztezanjem.

Vrečka bo preprečila poškodbe bleščic, kroglic ali vezenin.

Pleten pulover je dovolj trpežen za pranje v pralnem stroju. Seveda pri pravem programu in v mrežasti vrečki. Ta prepreči raztezanje in sproščanje zank. Enako velja za ohlapno tkane tkanine.

Otroška oblačila, zlasti nogavice, so majhna in se hitro izgubijo v pralnem stroju. To ni le nadležno, temveč lahko tudi povzroči zamašitev odtočnih cevi in črpalke stroja. Pred pranjem s primernim sredstvom razdelite perilo na nogavice, slinčke in bodije ter jih operite v ločenih vrečkah.

Dodaten nasvet: mrežasta vrečka je odlična za pranje otroških igrač, zlasti plišastih. Če med pranjem izstopi polnilo, ostane v vrečki in ne zaide v odtočne cevi, filter ali črpalko pralnega stroja.