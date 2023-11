Odprta vrata: S spominom na prejšnje generacije

»Prostori prvotnega stanovanja v hiši so delovali kot samostojne funkcionalne enote, ki smo jih želeli združiti v skupen bivalni prostor. Nekdanjo črno kuhinjo in bivalni prostor (nekoč imenovan hiša) smo povezali z delnim umikom stene,« pojasnjuje arhitekt Jan Šimnovec. Drugod ni bilo večjih gradbenih posegov ali rušitev. Nadomestili so zgolj prvotna vrata, skozi katera se je prehajalo med prostori. Namesto teh so naredili velike obokane prehode, ponekod brez vrat, ponekod pa s skritimi drsnimi vrati.

Arhitekt Jan Šimnovec, ki je zasnoval prenovo in interier, je za ta projekt prejel nagrado Meseca oblikovanja v kategoriji zasebni interier leta. Več na deloindom.si.