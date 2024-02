Odprta vrata: Novo življenje atrijske hiše

Arhitektke Petra Zakrajšek, Tjaša Najvirt in Urška Černigoj iz biroja GAO arhitekti so prepoznale potencial, ki ga je ponujala kakovostna klasična gradnja, in ji vdihnile novo, sodobnejše življenje.

Vrstna atrijska hiša, ki meri 148 kvadratnih metrov, je imela dobro osnovo za današnji način bivanja, ki je bistveno drugačen kot v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je bila zgrajena. Pri prenovi so sledili glavnemu značaju hiše in se tako naslonili na obstoječe ogrodje, ki jih je, kot pravijo arhitektke, spominjalo na arhitekturo iz televizijske serije Oglaševalci. Ta je bila nekakšen dodatni navdih pri oblikovanju interierja.

