Odlična ideja, kako porabiti šopek špargljev

Pomlad je tu in poleg zvončkov, trobentic, tulipanov in narcis so iz zemlje pokukali tudi šparglji, zato je v tem času pametno imeti na zalogi kakšen preprost recept, na kakšen način jih pripraviti. Odlični so na primer v rižoti in juhi, danes pa bomo skuhali jed, ki je še bolj enostavna.

Šparglji imajo nežno aromo, ki je z dolgotrajno toplotno obdelavo in preveč kompliciranja s sestavinami ne želimo izgubiti. Zato jih pogosto le blanširamo v slani vodi ali pa spečemo v pečici. Okus poudarimo z dodatkom soli, popra in limone, morda jih pokapljamo še z nekaj kapljicami oljčnega olja. Že to bi bilo dovolj, da bi iz zelenih poganjkov nastala odlična priloga.

Pripravimo jih tako, da bodo postali samostojen krožnik, katerega postrežbe se ne bi branili niti v najboljših restavracijah.

Kljub temu bomo izbrali izjemno običajne sestavine. Naj šparglji pritegnejo vso pozornost. Vlogo spremljave bodo odigrali česen, češnjevi paradižniki, parmezan, bazilika in balzamični kis. Namesto slednjega lahko uporabite tudi balzamično redukcijo, če jo imate na zalogi. Sicer pa jo bomo v nekaj potezah pripravili kar sami.

Kaj balzamična redukcija pravzaprav sploh pomeni? S pomočjo toplote bomo v kozici reducirali vsebnost vode v kisu. In ker balzamični vsebuje sladkor, bomo dobili lesketajočo se sirupu podobno tekočino. Odlična pika na i za naše šparglje. In še to. Spodnji recept je tako preprost, da se ne bomo zapletali s količinami. Preprosto jih odmerite po navdihu, saj ne morete zgrešiti.

Sestavine

šopek špargljev

češnjevi paradižniki

česen

parmezan

bazilika

sol

poper

balzamični kis

Priprava