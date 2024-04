Odličen zajtrk z jajci, kot ga obožujejo na Nizozemskem

Ste si že mislili, da ste poskusili čisto vse načine, na katere lahko pripravite jajca? Morda bo recept, ki ga obožujejo na Nizozemskem, za vas končno nekaj novega. Pa ne zato, ker bi šlo za kaj izjemno zapletenega ali inovativnega. Pač pa zato, ker je svoj kulinarični nabor vedno dobro malce prevetriti. Ste kdaj pomislili, da bi si za jutranji obrok privoščili jajčno solato?

Pravzaprav gre bolj za namaz, pripravimo pa ga zelo podobno, kot bi se lotili solate. Nizozemski jajčni sendviči so namreč napolnjeni s sesekljanimi kuhanimi jajci, ki jim dodajo sestavine po izbiri. Od najrazličnejše zelenjave, do majoneze, slanine in semen. V sendvič praktično lahko dodate karkoli se vam zdi, da sodi vanj. Pomembno je le, da so osnova jajca, ki bodo poskrbela, da boste že navsezgodaj zjutraj zaužili lepo količino beljakovin. Mero slednje bomo povečali še z dodatkom zrnatega sira, ki bo namaz nekoliko osvežil.

Namaz lahko hranimo v hladilniku do treh dni in si ga privoščimo tudi za hitro malico ali lahko večerjo. Zraven lahko dodamo še sveže sesekljana zelišča in tako dosežemo še boljši okus.

Sestavine

6 jajc

100 g zrnatega sira

sok polovice limone

2 žlički gorčice

sol in poper

pest sesekljanega drobnjaka

sesekljana četrtina rdeče čebule

pest sesekljane stebelne zelene

Priprava