Odličen trik, s katerim preprečimo, da bi se deževnica zadrževala na zelenici našega vrta

V teh dneh bi lahko vreme res označili za muhasto. Že res, da bi mu lahko rekli tudi značilno aprilsko, a nenadna deževja so v teh dneh res izrazito nadležna. In to občutijo tudi zelenice na naših vrtovih, ki so se polne blatnih luž spremenile v pravo močvirje. To onemogoča normalno rast travnatih bilk, povzroča pa tudi odlične pogoje za razvoj mahu. Ker si ne želimo, da bi se naša zelenica spremenila v ljubljansko barje v malem, smo poiskali trik, kako jo rešiti pred stoječo deževnico.

