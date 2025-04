Odkrita idealna starostna razlika med zaljubljencema

Kakšna je idealna starostna razlika med zaljubljencema, je vprašanje, ki muči mnoge. Nekdo ima raje mlajšega partnerja, nekdo starejšega, nekdo sovrstnika je pa res, da pari, kjer je razlika v letih večja, običajno pritegnejo več pozornosti.

Še posebej, če se zdi, da gre, kot v primeru 50-letnega Leonarda DiCapria, ki praviloma izbira dekleta, ki niso starejša od 25 let, za vzorec obnašanja.

A strokovnjaki pravijo, da - dokler je seveda vse zakonito - ne obstaja idealna starostna razlika med dvema v zvezi.

»Ne moremo izbrati, v koga se bomo zaljubili,« je za Metro.co.uk povedala zakonska svetovalka Sedef Salim in dodala:

FOTO: Damienphoto/Gettyimages

»Čeprav obstajajo družbeno in kulturno pogojeni predsodki glede razmerij z večjo starostno razliko, ta dejansko zadeva zgolj dve, v takšen odnos vpeti osebi.

Če so prisotni ljubezen, zaupanje, sprejemanje in odgovornost za morebitne posledice takšne zveze, potem je idealna starostna razlika tista, ki odgovarja konkretnemu paru.«

Tudi psihoterapevt Toby Ingham meni, da bi bilo težko podati natančen odgovor na to vprašanje:

»Obstajala je ideja, da je dobro upoštevati pravilo, po katerem naj bi mlajši partner štel polovico plus sedem let starejšega, a to je zastarelo.

Po enem od prepričanj naj bi imeli partnerje približno iste starosti, saj bi, če je razkorak v letih prevelik, lahko to pripeljalo do razhajanj v smislu kulturnih vrednot, interesov in podobno, vendar je v sodobnem svetu večji poudarek na vključevanju in normalizaciji razlik, kar bi lahko izkoreninilo takšne ideje.«

Kljub temu dodaja, da je v svoji praksi videl veliko težav medgeneracijskih odnosov:

»Velika starostna razlika sčasoma lahko postane vir težav. Sploh, če so otroci iz prejšnjih zvez istih let kot nov partner.«

Kako preprečiti težave?

Sedef pred tovrstno zvezo priporoča temeljit razmislek o nekaterih stvareh:

»Zlasti, če mlajši partner razmišlja o otrocih iz takšne zveze. Je starejši, ki je že imel in vzgajal otroke iz prejšnjega razmerja pripravljen na še eno takšno izkušnjo? Bo starost partnerja vplivala na njegovo plodnost?

Morda so skrbi bolj povezane z zdravstvenimi posledicami. Sta se srečala v obdobju svojega življenja, kjer bo starostna razlika v prihodnosti postala bolj očitna zaradi vpliva na zdravje in gibljivost v primerjavi z dvema osebama podobne starosti, ki se odločita preživeti preostanek svojega življenja skupaj?«

FOTO: Yamel Photography/Shutterstock

Čeprav so te teme lahko težke in neprijetne, Salimova poudarja, da so pogovori o njih zelo pomembni, če par želi, da bi se zveza obnesla.

Po mnenju svetovalke jih je treba nasloviti, kajti le tako se lahko oblikuje odnos, ki deluje, kljub dejstvu da je med partnerjema velika starostna razlika, piše The Mirror.