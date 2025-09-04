Odišavite dom z lončnicami

Da bi naš dom lepo dišal, redno zračimo in pospravljamo, lahko pa ga tudi odišavimo, ne z umetnimi dišavami, pač pa s skrbno izbranimi cvetlicami.

Navadna voščenka oddaja prijeten vonj po vanilji ali čokoladi in je popolnoma nezahtevna rastlina. Lonček naj bo proč od neposrednega vira svetlobe, a vseeno na svetlem. Zalivamo jo, ko je zemlja povsem suha. Cveti od pozne pomladi do poznega poletja, včasih še jeseni. Odrasle rastline v primernih pogojih cvetijo večkrat letno.

Dišeč in uporaben kuhinjski okras FOTO: Nevarpp/Getty Images

Rožnovinka zahteva svetlo sončno mesto, dobro odcedno zemljo, redno odstranjevanje odcvetelih cvetov. Dodajati morate tudi gnojilo in jo obrezovati. Vendar pa se splača, saj zelo lepo diši ob katerem koli letnem času. Aromo sproščajo tudi listi ob dotiku. Cveti poleti, običajno po nekaj tednov. Omenjeni rastlini sta enostavni za vzgojo in najboljša izbira za začetnike. Bolj izkušeni se lahko odločijo za rastlini z zelo intenzivnim vonjem – navadno gardenijo in vzpenjavi jasmin. Prva ima močan kremno-sladek vonj, druga pa je sladka in romantična. Navadna gardenija potrebuje svetel prostor z indirektno svetlobo, enakomerno vlago in gnojenje. Cveti pozno spomladi in poleti. Vzpenjavi jasmin potrebuje svetel kotiček in vlažno, dobro odcedno zemljo. Cveti od pozne zime do pomladi, včasih še jeseni. Cvetenje traja 4–6 tednov, vonj pa je intenziven predvsem ponoči.

Heliotrop ima razkošen, sladkast vonj po vanilji in malo po češnjah. Vonj je najbolj opazen v večernih urah. Rad ima sonce in polsenco. Zalivajte redno, vendar pazite, da zemlja ne ostane preveč mokra. Še ena rastlina, ki poskrbi za prijeten vonj, je sivka. Vendar pa je precej muhasta in zahtevna za gojenje v lončkih. Cveti od pozne pomladi do poletja, cvetovi dišijo 3–4 tedne.

Vzpenjavi jasmin močno diši, zlasti ponoči. FOTO: Dianazh/Getty Images

Kuhinja bo lepo dišala, če imamo na okenski polici različne začimbe, od peteršilja in mete do bazilike. Dodaten plus je, da jih lahko s pridom uporabljamo pri kuhanju.

Ob primerni negi bodo cvetele večkrat na leto.

Da bi dom vse leto lepo dišal, kombinirajte različne vrste dišečih lončnic.

Če imate rastlino vse leto na toplem in z dodatno umetno svetlobo, lahko cveti tudi zunaj naravnega termina ali celo večkrat letno. V prostorih, kjer so pozimi nižje nočne temperature, bo cvetenje bolj podobno naravnemu ritmu.

Navadna voščenka je preprosta za vzdrževanje in omamno diši. FOTO: Ansyvanych/Getty Images

Cvetenje najbolje spodbudimo z dovolj svetlobe, ki pa ni neposredna. Pozimi, ko je dan kratek, pomaga rastlinska LED-lučka (vsaj 10–12 ur svetlobe na dan). Večina cvetočih lončnic potrebuje pred cvetenjem obdobje mirovanja, torej manj zalivanja in malo hladnejše noči. Veliko cvetočih lončnic potrebuje razliko med dnevno in nočno temperaturo (vsaj 3–5 °C). Pomaga, če jih ponoči postavite bližje k oknu. Cvetlice imajo rade gnojila z več fosforja in manj dušika. Gnojimo od pomladi do konca cvetenja, pozimi pa dodajanje gnojil zmanjšamo ali povsem ustavimo. Nekatere rastline imajo rade višjo vlago (50–60 odstotkov). Omogočimo jim jo tako, da damo pod lonec posodo s kamenčki in vodo ali navlažimo prostor z električnim vlažilcem zraka. Bodite potrpežljivi – nekatere rastline potrebujejo dve do tri leta, preden prvič zacvetijo.