Od sijoče kože do boljšega spanca: 12 neverjetnih učinkov orgazma

Od lajšanja bolečine in krepitve imunskega sistema do boljšega spanja - orgazem je naravno zdravilo, 24sata.hr pa niza 12 njegovih največjih učinkov na zdravje in počutje.

Krepi občutek bližine

Po spolnem vrhuncu je pogosto prisotna želja po crkljanju in razvajanju s partnerjem, za kar je zaslužen hormon oksitocin.

A ta ne deluje le v partnerskih odnosih. Raziskave so pokazale, da poveča občutek povezanosti tudi z drugimi ljudmi v naši okolici. Poleg tega spodbuja, da se ob stresu ne umikamo vase, temveč poiščemo podporo, kar še dodatno krepi medosebne odnose.

Zmanjša tveganje za raka prostate

Študije so dokazale, da je pri moških, starejši od 50 let, ki ejakulirajo vsaj štirikrat tedensko, za do 30 odstotkov nižje tveganje za raka prostate v primerjavi s tistimi, ki spolni vrhunec doživljajo redkeje.

Redna spolna dejavnost pomaga, da reproduktivni sistem, vključno s prostato, deluje bolje.

Pomaga pri uravnavanju menstruacije

Redni orgazmi lahko pozitivno vplivajo na menstrualni cikel, tudi kadar menstruacija zamuja.

Čeprav natančen mehanizem tega učinka še ni povsem jasen, naj bi pomagali ohranjati zdrav telesni ritem, zmanjšujejo vnetja in zagotavljajo hormonsko ravnovesje.

FOTO: Gettyimages

Povečuje možnosti za zanositev

Spolni vrhunec lahko poveča verjetnost spočetja. Med njim pride do krčev, ki lahko pomagajo spermijem hitreje priti do jajčeca.

Poleg tega pogosta spolna dejavnost krepi imunski sistem in telo pripravlja na nosečnost.

Krepi imunski sistem

Seks in orgazmi lahko pomagajo celo pri prehladu in gripi. Študije so pokazale, da spolno vzburjenje in orgazem povečata število belih krvničk, ki ščitijo telo pred okužbami.

To velja tako za moške kot za ženske.

Lajša bolečine

Ne glede na to, ali vas mučijo menstrualni krči ali glavobol, orgazem lahko pomaga. Nemška raziskava je pokazala, da je 60 odstotkov posameznikov po intimnem aktu občutilo olajšanje celo pri migreni.

Za te učinke so zaslužni endorfini, hormoni, ki zmanjšujejo bolečino, stres in vnetja.

FOTO: Gettyimages

Izboljšuje delovanje možganov

Orgazmi povečajo možgansko aktivnost, zlasti pri ženskah.

Med vrhuncem se aktivira več področij možganov, učinki, kot so boljši spanec, manj stresa in večja družabnost, pa dodatno pripomorejo h kognitivnemu zdravju.

Zmanjšuje raven stresa

Čeprav sprva povišajo stresne hormone, je končni učinek orgazma zmanjšanje teh, kar doprinese k sproščanju.

Koristi srcu

Redna spolna dejavnost lahko zmanjša tveganje za povišan krvni tlak in srčno-žilne težave, zlasti pri starejših od 65 let.

Pri moških, ki redno doživljajo orgazme, je nižje tveganje za bolezni srca.

Skrbi za lepšo kožo

Med orgazmom se poveča pretok krvi, kar spodbuja nastajanje kolagena in koži daje sijoč videz.

Boljši spanec, manj stresa in dobro razpoloženje prav tako prispevajo k bolj zdravi koži.

FOTO: Gettyimages

Krepi samozavest

Raziskave kažejo, da spolno zadovoljstvo pozitivno vpliva na samopodobo, krepi empatijo, avtonomijo in samozavest, zlasti pri ženskah.

Lahko podaljša življenje

Pri moških, ki pogosteje doživljajo orgazmi, je do 50 odstotkov nižje tveganje za prezgodnjo smrt.

Dolgoročne raziskave kažejo, da je spolna dejavnost pri ženskah prav tako povezana z boljšim zdravjem in daljšim življenjem.

Krepi mišice medeničnega dna

Med orgazmom se aktivirajo mišice medeničnega dna, redna stimulacija pa jih lahko okrepi in izboljša nadzor nad mehurjem, kar je še posebej koristno za ženske, zlasti po porodu.

Povečuje povezanost in bližino

Orgazmi spodbujajo izločanje oksitocina, imenovanega tudi hormona ljubezni, ki povečuje občutek zaupanja, povezanosti in čustvene bližine s partnerjem.

Izboljšuje kakovost spanca

Po spolnem vrhuncu telo izloča hormone, kot sta prolaktin in oksitocin, ki sproščajo in omogočajo globok, kakovosten spanec, za mnoge boljši kot po meditaciji ali zeliščnem čaju.