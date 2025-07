Obstaja več načinov, s katerimi lahko odženemo ose

Čeprav so ose prisotne skoraj vse leto, jih zares opazimo šele poleti. Takrat rade brenčijo okoli naše jedače in pijače na piknikih ali v lokalih in nas strašijo ter jezijo s svojo prisotnostjo. Pa veste, zakaj postanejo sitne prav v tem letnem času?

Zares jih opazimo šele poleti, ko rade brenčijo okoli naše jedače in pijače. FOTO: Jarih/Getty Images

Večji del poletja jemljejo hrano za ličinke, same pa je sploh ne morejo zaužiti. Obrok prinesejo ličinki, da ga ta prežveči in izpljune, ose delavke pa nato ta izpljunek pojedo. Konec poletja matica porodi še nove samce in kraljice, nato pa preneha izlegati jajca. Novih ličink, ki bi jih ose hranile ter tako dobivale tudi hrano zase, ni več. Ose so sestradane.

Ker gnilo sadje proizvaja alkohol, so po zaužitju včasih opijanjene in še posebno nadležne.

Ker jim ni več treba hraniti ličink, imajo ose delavke veliko časa. Najraje ga zapravljajo prav v iskanju priboljškov. Načeloma so mesojedke, vendar jim zelo diši tudi gnilo sadje. Ker to proizvaja alkohol, so po zaužitju včasih opijanjene in še posebno nadležne. Tudi sladke pijače in druge sladke jedi, ki jih ljudje poleti radi uživamo na prostem, se jim zdijo zelo mikavne. Končno je napočil čas, da se malce razvajajo. Ne bo trajalo dolgo, saj bodo takoj, ko napoči zima, pomrle. Preživela bo le kraljica.

Načeloma so mesojedke, vendar jim zelo diši tudi gnilo sadje. FOTO: Christian Guasch Linares/Getty Images

In če se vam zdijo konec poletja zelo nadležne, pomislite na to, da se pravkar z veliko gostijo poslavljajo od življenja. Pustimo jim, da se poveselijo, saj so do zdaj vse leto trdo delale.

Kako se poleti ubraniti os? Takoj ko je mogoče, odstranite hrano, ki je ostala, v posodico pospravite sadje oziroma ga s čim pokrijte ter zaprite sladke pijače. Dobro očistite mizo, saj lahko tudi smeti ali ostanki privabljajo ose. Da ne bi prišle v hišo ali stanovanje, na okna namestite mrežo. Smrdi jim vonj limoninega soka. Popršite mize, lahko pa tudi hrano, če je za to primerna, z vodo in limoninim sokom. Past za ose naredimo iz plastenke ter vode in sladkorja. Mešanico vode in sladkorja vlijemo v plastenko z ozkim vratom, ki jo postavimo proč od mize, kjer sedimo. Ose se vas bodo izogibale, če boste dišali po limonski travi ali evkaliptusu.