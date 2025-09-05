AVTOMOBILIZEM

Novi volkswagen T-roc

Pripravljen je na skupni koncernski platformi evo MQB za avtomobile s sprednjim klasičnim pogonom.
Fotografija: Volkswagen T-roc je v prvi generaciji našel dva milijona kupcev. FOTO: Volkswagen
Volkswagen T-roc je v prvi generaciji našel dva milijona kupcev. FOTO: Volkswagen

G. B.
05.09.2025 ob 06:30
G. B.
05.09.2025 ob 06:30

Volkswagen T-roc je nared v povsem novi izvedbi. Od predhodnika je nekoliko daljši, konkretno za 12 cm, zdaj je dolg 437 cm. Na sprednjem in zadnjem delu sta svetlobna pasova povezana z lučmi, s sprednje strani malce spominja na aktualnega tiguana, tudi passata.

T-roc je prav tako kot omenjena modela pripravljen na skupni koncernski platformi evo MQB za avtomobile s sprednjim klasičnim pogonom. Vendarle bo njegova motorna ponudba malce drugačna kot pri omenjenih sorodnikih. Na začetku bo novi T-roc na voljo kot blagi bencinsko-električni hibrid s štirivaljnikom prostornine 1,5 litra ter močjo 85 ali 110 kW. Za prenos vselej skrbi sedemstopenjski menjalnik z dvema sklopkama. T‑roc bo kasneje na voljo tudi s štirikolesnim pogonom v kombinaciji z 2,0-litrskim bencinskim motorjem TSI, ki bo tudi blagi hibrid. Prihodnje leto bodo dodali še povsem na novo razvita polni hibridni pogonski sistem, in sicer v dveh izvedbah moči.

Volkswagen T-roc, ki nastaja na Portugalskem, je v prvi generaciji našel dva milijona kupcev; naslednik bo v Nemčiji na voljo od novembra (cena se tam začne pri 31 tisoč evrih), verjamemo, da kmalu zatem tudi pri nas. Na naših cestah danes po naši oceni vozi okoli 5000 primerkov dosedanjega modela.

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

