Novi Claas se predstavi (FOTO)

Slovensko podjetje Grapak A1 je konec februarja v Strahinju predstavilo novo serijo traktorjev Claas axos 3. S štirimi modeli je med serijama arion 400 in axos 200. Lani je bilo v Sloveniji registriranih 52 novih Claasovih traktorjev, kar je 5,6-odstotni delež.

Motor tudi na rastlinsko olje

Claasove traktorje axos 3 poganja varčni 3,6-litrski Fiatov štirivaljni motor powertrain (FPT) s sodobno naknadno obdelavo izpušnih plinov. Štirje modeli imajo moč 92, 103, 112 in 120 KM z največjim navorom od 366 do 466 Nm pri nizkih 1500 vrtljajih na minuto. Rezervoar za gorivo ima prostornino 160 litrov, kar je dovolj za dolge in naporne delovne dni. Poleg tega so odobreni za pogon na goriva HVO (hidrogenirana rastlinska olja). Upravljavec lahko shrani dve vrtilni frekvenci motorja in ju po potrebi uporabi s pritiskom na gumb.

Transmisija v treh izvedbah

Šeststopenjski menjalnik je na voljo v treh različicah, in sicer 12/12, 24/12 ali 36/18. Zadnji dve sta opremljeni s tehnologijo twinshift, kjer dve stopnji preklapljamo pod obremenitvijo, in tehnologijo revershift, kjer elektronsko preklapljamo smer vožnje. Najvišjo hitrost 40 km/h axos 3 doseže pri varčnih 1750 vrtljajih na minuto. Pri modelih, opremljenih s funkcijo revershift, lahko prestavljate z gumbom sklopke na prestavni ročici namesto z nožno sklopko. Na voljo je enajst prestav med 5 in 15 km/h.

366 – 466 Nm navora razvije Fiatov motor pri nizkih 1500 vrtljajih na minuto.

Poleg mehanske ročne zavore imajo lahko različice s prestavami 24/12 in 36/18 opcijsko električno parkirno zavoro, ki se aktivira z ročico revershift na levi strani volana. Kupci se lahko odločijo tudi za sistem smart stop, ki upravljavcu omogoča ustavljanje in zagon brez uporabe stopalke sklopke – to je velika prednost pri prednjem nakladalniku in transportu ter pri baliranju okroglih bal.

Sodobna kabina

S 30-palčnimi zadnjimi kolesi (380/85R30) skupna višina ostaja pod 2,50 metra, kar omogoča enostavno premagovanje nizkih vhodov. Vrata se odpirajo do 180 stopinj. Opcijsko prozorno strešno okno s certifikatom FOPS zagotavlja optimalni pogled skozi streho za delo s prednjim nakladalnikom. Paket osvetlitve svetlečih diod z do 10 led žarometi spremeni noč v dan in olajša delo v slabo osvetljenih lopah in hlevih. Dinamično krmiljenje z nastavljivim krmilnim razmerjem dodatno zmanjša število obratov volana med obračanjem s 3,8 na 1,9 pri delovanju pri hitrostih do 10 km/h.

Sistem smart stop upravljavcu omogoča ustavljanje in zagon brez uporabe stopalke sklopke.

Na desni konzoli so ključni krmilni elementi skupaj z držalom za steklenice in predalom za shranjevanje. V kabino je mogoče namestiti terminale za krmiljenje strojev ISOBUS, kot je Claasov cemis 700.

Zmogljiva hidravlika

Zadnje hidravlično dvigalo ima največjo dvižno silo 5300 kg, opcijsko sprednje hidravlično dvigalo pa dvigne 3240 kg. Hidravlična črpalka ima pretok 60 ali 90 l/min. Zadnja priključna gred ima dve ali tri hitrosti, sprednja pa se vrti s 1000 vrt./min.

Claas axos 3.120 ima 88 kW (120 KM) maksimalne moči. Najvišjo hitrost 40 km/h doseže pri samo 1750 vrt./min, kar zmanjša porabo in hrup pri vožnji.