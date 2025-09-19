Novi CLA s tehnologijo EQ

Star Import, ki znotraj skupine Emil Frey skrbi za zastopstvo znamke Mercedes-Benz, je pred dnevi v Ljubljani predstavil »najpametnejši avto, kar smo jih kdaj izdelali« – CLA z EQ tehnologijo. Avto se lahko pohvali z izjemno hitrim polnjenjem, saj se baterija s kapaciteto 85,5 kWh v samo desetih minutah (pri moči polnjenja 320 kW) napolni za do 325 kilometrov vožnje. Prvič doslej so na voljo brezžične posodobitve celotne programske opreme vozila, vključno s sistemi za pomoč pri vožnji. Hkrati je najbolj učinkovit v svojem segmentu, pravijo mercedesovci, z električnim dosegom do 792 km po WLTP in povprečno porabo le 12,2 kWh/100 km.

Z dolžino 4723 mm je približno štiri centimetre daljši od predhodnika, medosna razdalja pa se je povečala za več kot šest centimetrov, na 2790 mm. Voznik in sovoznik imata več prostora za noge (plus 11 mm), potniki v obeh vrstah pa imajo na voljo dodatrn prostor za glavo (za 16 mm spredaj in 28 mm zadaj). Prednji prtljažnik (frunk) ponuja dodaten 101 liter prostora, v zadnjem delu pa je prtljažnik s 405 litri.

Elektromotor pri modelu CLA 250+ z EQ tehnologijo razvije 200 kW moči, pri CLA 350 4matic pa še 60 kW več. Dvostopenjski menjalnik prispeva k dinamični vožnji, pri čemer prva prestava poskrbi za močne pospeške (6,7 in 4,9 s do 100 km/h), druga pa za odličen doseg in udobje na dolgih razdaljah. Do konca leta bo na voljo tudi hibridna različica z 1,5-litrskim turbobencinarjem in elektromotorjem, vgrajenim v menjalnik, ki bo omogočal vožnjo le na elektriko pri mestnih hitrostih, električno jadranje do 100 km/h ter rekuperacijo energije z močjo do 25 kW v vseh prestavah.