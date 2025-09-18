  • Delo d.o.o.
Nova vozila so se postavila na ogled: Evropejci stavijo na obliko (FOTO)

Razstava IAA Mobility: elegantna športna terenca, manjši električarji in novi clio.
IX3 je dolgo pričakovan novi električni BMW. FOTOGRAFIJE: Gašper Boncelj
Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja Mercedesa: Priprava maske GLC je specifična in zahtevna.
Povsem novi in zelo drugačni renault clio deluje športno kot še nikoli.
Volkswagen ID cross je še koncept, a je menda verodostojna napoved bodočega manjšega električnega križanca.
Togg je turški proizvajalec, ki je začel doma, zdaj pa bo poskusil v Nemčiji.
Polestar 5 je všečna, zmogljiva in draga električna stvaritev. Vprašanje je le, ali je čas za takšne avte pravi.
Gašper Boncelj
 18. 9. 2025 | 09:45
Razstave avtomobilov so se še pred kratkim zdele skoraj pokopane, posebno v Evropi. Zdaj so stvari vsaj ponekod malce drugačne. Razumljivo je pri tem najbolj prizadevna avtomobilsko močna Nemčija.

Povsem novi in zelo drugačni renault clio deluje športno kot še nikoli.
Prestižna električarja

V Münchnu je doma BMW in ni presenetljivo, da so Bavarci morda svojo najpomembnejšo novost zadnjih let predstavili prav na IAA. BMW iX3 je električni športni terenec in prvi model t. i. novega razreda (neue klasse), v katerega so vložili več kot deset milijard evrov. Ima velik doseg, uradno do 800 kilometrov, možnost ekspresnega polnjenja, različno zmogljive izvedbe pogona, ki je v osnovi zadnji, lahko bo tudi štirikolesni. Popolnoma nova je notranjost, prav tako zunanja podoba.

Kot je rekel Oliver Zipse, prvi mož BMW, se ti tako pomembna predstavitev zgodi enkrat v karieri, pa čeprav je v podjetju že več kot 30 let. IX3 ima najnaprednejšo programsko opremo, te elemente bodo tako ali drugače uporabljali še na naslednjih avtomobilih, najprej bo to električna izvedba serije 3, do leta 2027 pa še 40 novih ali prenovljenih modelov.

Polestar 5 je všečna, zmogljiva in draga električna stvaritev. Vprašanje je le, ali je čas za takšne avte pravi.
Morda je bilo namerno ali pa tudi ne, ampak BMW-jev neposredni tekmec Mercedes-Benz je predstavil verjetno najbolj neposrednega tekmeca, prav tako električnega športnega terenca GLC, ki je prav tako izdelek visokih zmogljivosti, zelo hitrega polnjenja, s še večjim zaslonom znotraj in dokaj eleganten navzven. Za zunanjega opazovalca je pomembno, da ni več namenskega dizajna za električni avtomobil. Kot nam je dejal vodja zunanjega oblikovanja Robert Lešnik, je umetelna in zahtevna priprava maske, ki je lahko v dveh barvnih izvedbah. Deluje ikonično, tako kot klasični mercedesi.

Robert Lešnik, vodja zunanjega oblikovanja Mercedesa: Priprava maske GLC je specifična in zahtevna.
V tehničnem smislu je novi električni GLC pripravljen na platformi, ki je namenjena le električnim vozilom (sledi električna izvedba serije C), ob njem še vozi klasično gnani GLC, ki ima drugo osnovo. Mercedes ima še eno platformo, ki se imenuje electric first in ima poleg električnega pogona lahko tudi hibridnega; v Münchnu smo v tem primeru videli model CLA v karavanski izvedbi shooting brake.

Iz Evrope za Evropo

Skupina Volkswagen je imela več nastopov, ima pač ogromno znamk; skupni imenovalec je bilo pričakovanje manjših električnih modelov, pa naj bo to škoda epiq ali VW ID polo pa WW ID cross ali pač cupra raval, ki jih je bilo mogoče videti v izvedbah študij, ki so delovale zelo realistično. Pri matični znamki VW so se odločili za novo imensko strategijo, s katero znana poimenovanja modelov z motorji z notranjim zgorevanjem prenašajo na električno družino ID. Prvi bo ID polo, ki bo predstavljen leta 2026, na IAA je bil še malce zamaskiran. Dobro je bil videti še konceptni ID. cross, ki bo malce bolj dvignjen od tal. Prvi mož skupine Oliver Blume je med drugim dejal, da je to napoved ofenzive v množičnem segmentu, da bodo ti avtomobili zanje donosni, v celoti razviti in izdelani v Evropi.

Volkswagen ID cross je še koncept, a je menda verodostojna napoved bodočega manjšega električnega križanca.
Skupina Volkswagen je imela več nastopov, ima pač ogromno znamk.

Renault je predstavil popolnoma novega clia, model šeste generacije, njihove zgodovinske uspešnice, ki je tudi letos za dacio sandero najbolje prodajani avto v Evropi sploh. Malce je večji in širši, po besedah vodje oblikovanja skupine Renault Laurensa van den Ackerja so ga hoteli narediti oblikovno najbolj privlačnega v svojem razredu. Res dobro deluje navzven, še posebej z usločenim zadkom. V notranjosti so uporabili že znane, kar všečne rešitve armaturne plošče iz električnega renaulta 5. A clio niti zdaj ni električen, tako kot doslej je lahko hibriden, v tem primeru je pogonska kombinacija bencina in elektrike izboljšana, lahko je tudi le bencinski ali pa s pogonom na utekočinjeni naftni plin. Na prodaj bo v začetku prihodnjega leta, izdelovali ga bodo v Turčiji. 

Togg je turški proizvajalec, ki je začel doma, zdaj pa bo poskusil v Nemčiji.
