Nova tablica za ustvarjalen začetek šole (FOTO)

Z novim šolskim letom je v trgovine prišla nova Huaweijeva risarska tablica matepad 11.5 (2025) papermatte edition, ki se ponaša z zaslonom, zasnovanim za zmanjšanje bleščanja in prijaznost do oči. Zaslon papermatte, ki je na otip nekoliko hrapav, podobno kot papir, omogoča bolj naravno izkušnjo branja in pisanja, kar je še posebej koristno za dijake, študente in profesionalce, ki se ukvarjajo z digitalnimi vsebinami, denimo z risanjem in oblikovanjem.

»Papirnati« zaslon

Zaslon velikosti 11,5 palca (dobrih 29 centimetrov) iz klasičnih tekočih kristalov in z ločljivostjo 2456 x 1600 točk zagotavlja ostro, barvito in jasno sliko, kar je idealno za gledanje filmov, branje ali risanje, k čemur pripomore tudi dinamična osveževalna frekvenca, ki doseže do 120 Hz. To omogoča gladko premikanje vsebin na zaslonu, kar se še posebno opazi pri brskanju po spletu ali igranju iger.

Papermatte zaslon je odlična rešitev za skiciranje.

V notranjosti tiktaka Huaweijev hišni osemjedrni procesor kirin T82B, družbo pa mu dela osem gigabajtov rama in 128 ali 256 GB shrambe. Gre za srednjerazredni procesor z dovolj moči za vse vsakodnevne naloge, seveda pa ne moremo pričakovati raketnih hitrosti, ki jih omogočajo premijski procesorji. A večino običajnih igric se da čisto lepo in tekoče odigrati, poleg tega pa »Huaweijev« operacijski sistem harmonyOS 4.3, ki temelji na odprtokodni različici Googlovega androida, omogoča uporabo več oken hkrati oziroma sočasno uporabo različnih aplikacij.

Tipkovnica in pisalo

K dobri uporabniški izkušnji pripomoreta tudi pisalo M-pencil in tipkovnica. Pisalo je odzivno in ponuja občutek pisanja kot po papirju, kar je idealno za skiciranje, risanje in zapisovanje beležk. Pisalo se magnetno pritrdi na vrh tablice, kjer se tudi polni.

V kompletu Tablica je v kompletu s tipkovnico že na prodaj za 399 evrov. Tisti kupci, ki si jo bodo omislili do konca oktobra, brezplačno prejmejo še pisalo M-pencil, ki sicer stane 99 evrov. Zelo spodobno.

Tipkovnica, ki se prav tako magnetno pritrdi na tablico in deluje kot ovitek in stojalo, pa matepadu omogoča, da se prelevi v mini prenosnik. Na tipkovnico se presenetljivo dobro tipka, nima pa sledilne ploščice. S tablico lahko brezžično povežemo bluetooth miško. Prednaložene aplikacije, kot sta risarski GoPaint in pisarniški WPS Office, še izboljšujejo uporabniško izkušnjo.

Dobra baterija

Baterija s kapaciteto 10100 mAh omogoča dolgotrajno uporabo, podpora za 40-vatno polnjenje pa zagotavlja, da se tablica hitro napolni. Seveda ne gre brez kamer, ki pa sta namenjeni bolj videokonferencam kot fotografiranju; hrbtna kamera ima 13 milijonov slikovnih točk, sprednja pa osem. Za zvok skrbijo štirje zvočniki, kar sploh ni slabo. Tudi kakovost izdelave je na nivoju, saj je ohišje izdelano iz aluminija in ne plastike, tablica je tanka in lahka (6,1 mm in 515 g), na voljo pa je v sivi in vijolični barvi. Skratka, matepad je lahka, elegantna in kar zmogljiva tablica, ki združuje produktivnost, ustvarjalnost in zabavo.

Papermatte zaslon je na otip nekoliko hrapav, kar daje občutek pisanja po papirju, hkrati pa se svetloba ne odbija tako moteče. FOTO: Staš Ivanc

Dizajn je zadržan, kakovost izdelave je na nivoju. FOTO: Staš Ivanc