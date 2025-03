Nova raziskava: zato ženske varajo

Nova raziskava se je poglobila v podrobne razloge za žensko varanje ter odkrila, da prevara morda ni vedno slaba stvar za sam odnos.

V očeh večine je varanje izraz izdaje in nekaj, kar bi takoj končalo odnos. So pa tudi takšni, ki trdijo, obstaja upravičen razlog za nečedno dejanje in številne raziskave ponujajo konkretne odgovore na vprašanje, zakaj do tega pride.

Seks

Nedavna študija sociologinje Alicie M. Walker, ki se pri svojem delu osredotoča na intimne odnose, je odkrila, da se nekatere ženske za nezvestobo odločijo, ker si dejansko želijo ostati v trajnem odnosu.

V članku za Psychology Today je poudarila, da ne podpira varanja kot načina reševanja težav, vendar je razložila: »Varanje je kaotična, nepopolna rešitev, izraz obupa.

Te ženske ne slavijo svojih afer. Izvlečejo najboljše iz slabe situacije, pogosto so v zakonih brez spolnosti in v zvezah, iz katerih je zadovoljevanje njihovih potreb preprosto izginilo.«

V svoji raziskavi je ugotovila, da tiste, s katerimi je govorila, niso iskale izhoda iz trajnega razmerja, vendar so bile v njem razočarane in nezadovoljne.

FOTO: Antonio Guillem/Gettyimages

»Namesto da bi uničile svoje zakone, so našle rešitev. Bolečemu razhodu so se izognile tako, da so se spustile v skrbno vodeno strateško afero, ter z njo zadovoljile svoje potrebe, ne da bi pri tem izgubile tisto, kar jim je najbolj pomembno,« je pojasnila Walkerjeva.

Strokovnjakinja za spolnost in odnose je izjavila še, da ženske, ki varajo, velikokrat ne iščejo ljubezni svojega življenja in se nimajo nobenega namena ustaliti ob osebi, s katero skočijo čez plot.

Ne iščejo Romea

»V teh primerih ne gre za romantiko. Prešuštnice ne sanjarijo, da bi se zaljubile in našle svojega Romea, ne iščejo čustvene povezanosti, iščejo orgazme.

Ne iščejo potrditve. Ne iščejo metuljčkov v trebuhu. Ne iščejo nekoga, ki jim bo govoril, da so lepe. Samo orgazme. Konec zgodbe,« je pojasnila Walkerjeva in dodala:

»Ne želijo princa na belem konju, ker tega že imajo doma doma. Potrebujejo le nekoga, ki bi zadovoljil njihovo specifično potrebo, nič več, nič manj.«

FOTO: Gettyimages

Pri tem citira eno sodelujočih v njeni raziskavi, ki je pojasnila, da se je odločila za varanje, ker njen mož trpi za erektilno disfunkcijo:

»Če moj mož ne bi imel težav z erekcijo, drugi moški ne bi imeli nobene priložnosti,« je povedala anonimna sodelujoča, povzema misszdrava.hr.