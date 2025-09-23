Nova pametna urica se posveča kolesarjem (FOTO)

Huawei se je v minulih letih na zahodnih trgih, kjer je izgubil vodilno vlogo proizvajalca pametnih telefonov, potem ko so mu ZDA s trgovinskimi sankcijami odvzele možnost uporabe Googlovih storitev in aplikacij (kar pa se da enostavno zaobiti), razvil v enega največjih ponudnikov pametnih ur in nosljivih naprav. In z jesenjo je predstavil novo generacijo pametnih ur watch GT 6, ki so kajpak kompatibilne tako z androidnimi telefoni kakor z ameriškimi iphoni, saj aplikacija Zdravje, s katero se ura poveže s telefonom, ni vezana na Googlove storitve.

Kolesarske funkcije so močno dodelali.

V ponudbi je več različic ure, od ženskega modela z 41-milimetrsko številčnico prek 46-milimetrske moške variante pa do najbolj zmogljive ure watch GT 6 pro, pri čemer je povsod na voljo več barvnih kombinacij ohišja in paščkov v cenovnem rangu od 259 do 499 evrov. Tokrat bomo opisali model watch GT 6 pro, ki smo ga dobili na test še pred uradnim globalnim izidom 19. septembra v Parizu.

Vsemogoč(n)i senzorji

Ura je naphana z vsemi mogočimi senzorji, pri čemer zna narediti elektrokardiogram (OKG), izmeriti srčni utrip, togost žil, nasičenost krvi s kisikom in temperaturo kože, spremljati spanec in raven stresa, analizirati naše čustveno razpoloženje (pri čemer nam pri sproščanju pomaga srčkana panda), opozarjati na nenavadna nihanja hitrosti srčnega utripa, atrijsko fibrilacijo, motnje dihanja med spanjem, da o spremljanju športnih aktivnostih niti ne govorimo. Novo je tudi zaznavanje padca, pri čemer lahko ura samodejno obvesti izbrano osebo ali reševalce, če se nam kaj zgodi in se ne odzovemo na njen poziv. Pohvaliti je treba tudi natančen GPS-sprejemnik

Podrobno kolesarjenje

Watch GT 6 pro pozna več kot sto aktivnosti, ne manjka niti namenska aplikacija za igranje golfa z več kot 15.000 igrišči z vsega sveta (slovenskih še vedno ni, vsaj s testno programsko opremo ne). Potem ko so v minulih letih huaweijevci dodobra naštudirali tek in gorski tek, obdelali pa so tudi smučanje in plavanje, so se tokrat še posebej podrobno posvetili kolesarjenju, pri čemer ura sama dojame, kdaj smo na kolesu, in začne meriti vse mogoče funkcije.

14 dni tipične uporabe zdrži večji model.

Zna izračunati »virtualno moč« poganjanja pedal glede na našo starost, višino in tip kolesa, pa tudi funkcionalni prag moči, kar zna priti zelo prav resnejšim kolesarjem, ki imajo merilnik moči na pedalih oziroma gonilni osi. Na uro oziroma v aplikacijo Zdravje lahko direktno nalagamo kolesarske proge oziroma izlete iz aplikacije Komoot, za druge aplikacije pa je najprej treba izvoziti datoteko v telefon in jo nato odpreti v Zdravju. In zagotovo sem še kaj izpustil.

Dolgoživa baterija

Huaweijeve pametne ure slovijo po vzdržljivi bateriji in tudi pri watch GT 6 je tako: večja modela zdržita do tri tedne z enim polnjenjem (v varčnem načinu) oziroma 14 dni tipične uporabe, manjši damski model pa teden manj. Seveda se baterija hitreje porabi, če uro uporabljamo v katerem od specializiranih športnih načinov.

Zaslonu so še povečali največjo svetilnost.

Zaslon iz organskih diod že prej ni bil slab, zdaj pa so mu še močno okrepili največjo svetilnosti, in sicer s 1200 na 3000 nitov, tako da bomo na uro videli tudi v direktnem soncu. In še dizajn je eleganten: Huaweijeve ure so dejansko videti kot prave ure, ne pa kot športne zapestnice ali igrače. Pohvalno.

Kolesarji se bodo razveselili natančnega beleženja cele vrste podatkov. FOTO: Staš Ivanc

Športna eleganca v pravem pomenu FOTO: Staš Ivanc