Nos ima pri izbiri vedno zadnjo besedo na področju dišav in arom

Vonj je lastnost snovi, ki sproža čustva in spomine. Prav zato lahko denimo odloči, kateri kozmetični ali drugi izdelek bo pristal v nakupovalnem vozičku.

V laboratorijih nemškega velikana dišav in arom Symrise oziroma nekakšni interni šoli parfumerije v kraju Holzminden vsak dan začnejo enako: z zavezanimi očmi vohajo vonje iz ducatov majhnih stekleničk. Poklicni nosovi poskušajo oblikovati povezave, kot so zobne kreme z okusom mete ali čips z okusom žara.

Uglasitev nosu

»To je kot uglasitev glasbila, preden nanj zaigraš,« o jutranjem procesu za AFP pove 32-letna Alicia De Benito Cassado iz Španije, nekdanja poklicna pianistka. Prehod v svet vonjav je bil zanjo naraven korak – že kot najstnica je ustvarjala lastne parfume, ki so spremljali njeno poezijo in glasbo. »Zame ni nujno, da vse lepo diši. Tudi grozljivi vonji nam pomagajo razumeti same sebe.« Toda stranke seveda pričakujejo nekaj drugega.

Biti »vohljač« je poklic s polnim delovnim časom, za kar je potrebno triletno šolanje. Mehčalec za perilo lahko vsebuje kar 80 različnih spojin, kar je več kot marsikateri drag parfum; najboljši zmorejo z zavezanimi očmi prepoznati več kot 1000 različnih vonjev. 31-letni Shangyun Lyu, ki je s Kitajske prišel na šolanje, pravi, da lahko profesionalec zanesljivo dela z okoli 500 prepoznanimi vonji. Ključno je, da znaš vonj razstaviti na kemične sestavine: »Kot otrok sem vonjal jasmin ali gardenijo kot rožo. Danes prepoznam kemikalije – gre za zmes mnogih elementov.«

Strokovnjaki vam bodo pomagali izbrati mehčalec za perilo s testiranjem različnih vonjav.

Učenci tehtajo sestavine do miligrama natančno, jih mešajo, vohajo in postopek ponavljajo – pogosto z rekonstrukcijo obstoječih vonjev, da bi razumeli njihovo zgradbo, nato ustvarjajo nove rešitve​. »Pri ustvarjanju parfuma je zelo pomembno, da ga povoha več ljudi,« za AFP pove 56-letni mojster parfumer Marc vom Ende, vodja šole. Vsi vonje namreč zaznavamo nekoliko drugače.

Prijetni vonji pa ne smejo biti ustvarjeni za vsako ceno. Lilial, nekoč priljubljena sestavina z notami šmarnice, je bila v EU leta 2022 denimo prepovedana zaradi suma, da draži kožo in škoduje plodnosti. »Pri izdelkih za osebno nego so predpisi strožji kot pri detergentih,« razlaga 27-letna pripravnica iz Južne Afrike Attiya Setai. Prav tako se okusi razlikujejo po trgih. Shangyun pojasnjuje, da šamponi, priljubljeni pri mladih na Kitajskem, v Evropi verjetno ne bi bili uspešni. »Kar je v eni državi staromodno, je drugje novo.«

Poklic sicer ni lahek. V industriji je zaposlenih približno 500 parfumerjev, od tega 80 pri Symrise, ki zaposluje 13.000 ljudi in trgu ponuja približno 30.000 izdelkov – od sladkarij do hrane za hišne ljubljenčke in zaščitnih krem za sonce. Tudi umetna inteligenca ima v industriji vse večjo vlogo – računalniški programi pomagajo predvideti, kateri vonji bodo uspešni. »A zadnjo besedo ima nos,« pravi vom Ende.