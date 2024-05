Noro dobre palačinke, v katerih ni niti ščepca moke

Verjamete, da lahko zares okusne palačinke, ki so izjemno mehke in prav nič suhe, pripravimo brez ščepca kakršne koli moke? Mi smo se jih lotili z zeliščarico Mirjam Grilc, ki jih je predstavila na kuharski delavnici za ženske, na kateri smo se osredotočili na zdrave jedi, s katerimi ne obtežimo želodca in ohranjamo vitalnost.

Hranljive palačinke, v katerih se skrivajo le leča, kvinoja in voda, so čudovita podlaga za razne zelenjavne ali sirne namaze, humus, narezano zelenjavo in popečeno meso. Uporabimo jih lahko tudi namesto navadnih palačink za kanelone, pa namesto tortilje prav tako. Njihova edina pomanjkljivost je ta, da se ne ujamejo najbolje s sladkimi nadevi.

...

Skrivnost priprave te jedi je v uporabi leče in kvinoje, ki ju najprej namočimo, nato pa gladko zmešamo v blenderju. Mogoče vam prva palačinka ne bo uspela, a bo vsaka naslednja že lepša in bolj popolna.

Vanje lahko umešate tudi nasekljana zelišča in tako vse skupaj še bolj popestrite, potresete s sirom, dodate rezino pršuta in zvijete. Verjamemo, da si jih boste privoščili tudi namesto kruha, kajti zares so odlična alternativa, ko se izogibamo z moko, sploh belo, nabitimi jedmi.

Preprosto pripravljene in izjemno okusne palačinke so lahko na jedilniku že za zajtrk, odnesemo si jih lahko v službo, v posodico pa dodamo še kakšen namaz in narezano zelenjavo ter se tako izognemo nakupu sladkih rogljičkov, ko se oglasi želodec. Z njimi popestrimo kosila, brez slabe vesti pa so lahko tudi za večerjo.

...

...

Palačinke iz kvinoje in rdeče leče

200 g rdeče leče (lahko tudi oranžne)

70 g kvinoje

ščep soli

malo vode

olje za ponev

Priprava

Kvinojo in lečo namočimo v vodo za vsaj 3 ure, še bolje čez noč, nato jo dobro speremo. Damo v blender, dodamo sol in malo vode, ter zmešamo v blenderju ali s pomočjo paličnega mešalnika, da dobimo maso, ki je malo bolj tekoča kot za klasične palačinke. Ponev za palačinke segrejemo, pomažemo z oljem in spečemo palačinke kot običajno. Masa se nam bo vedno bolj gostila, zato ji dodajamo vodo.

Priporočamo še ta recept z delavnice z Mirjam Grilc: Preprost piknik kruh brez kvasa, mehek kot biskvit (VIDEO)