Njihova zaščita ni barva, plenilci jih ne marajo, ker so neokusni

Če se radi sprehajate po gorah, ste morda že opazili metulje, ki imajo na svojih snežno belih krilih črne in rdeče pege. O njihovi izjemni lepoti priča njihovo ime, gorski apolon (Parnassius apollo). Da so metulju z belimi krili, ki ga srečujemo tudi v naših gorah, dali ime po lepotcu brez primere, res ni naključje, saj je pogled nanje zares osupljiv. Žal gre za eno najbolj ogroženih vrst metuljev v Evropi.

Metulja apolona najdemo na 1000–2000 metri nadmorske višine. Rad živi na odprtih južnih pobočjih gora, na travnikih in pašnikih, kjer rastejo tudi cvetlice, ki jih obožuje. Ene od teh so bele homulice z drobnimi svetlimi cvetovi. Prav z njimi se najpogosteje hranijo metuljeve gosenice, kar je razlog, da samičke v njihovo bližino odlagajo jajčeca. Gosenica se zabubi in se potem spremeni v metulja. V tej obliki jih vidimo od maja do septembra.

Običajno je med metulji več samčkov kot samic. Ti so zelo teritorialni in z ozemlja, za katero menijo, da je njihovo, preganjajo druge samce. Metulji so precej veliki in opazni. Samičke so nekoliko večje in merijo čez krila 65–95 milimetrov, samčki pa 62–86 milimetrov. Imajo pet velikih črnih očesnih peg na sprednjih krilih in dve svetlo rdeči ali včasih oranžni na zadnjih. Gosenice so črne z oranžno-rdečimi pikami ob straneh.

Ker so grenki, si jih plenilci redkeje privoščijo za malico.

Pred plenilci se med drugim brani tudi tako, da je neokusen. Odbijajočo grenkobo naj bi podedoval od rastlin, na katerih gostuje. Ker so krila bolj neokusna kot telo, nekatere ptice metuljem, preden jih pojedo, odstranijo krila.

Zaščita tega metulja pomeni zaščito habitatov, ki jih potrebuje. Z zaščito svežih travnikov in skalnatih pobočij je mogoče zaščititi celotne ekosisteme, ki koristijo več vrstam, ne le apolonu. Ta pravzaprav deluje kot krovna vrsta za zaščito mnogo drugih vrst.

Imajo značilne živo rdeče oziroma oranžne pege. FOTO: Oleksii Kriachko/Getty Images