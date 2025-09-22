Nikoli ne bi priznal, a to so stvari, ki jih moški želi slišati od svoje partnerke

A celo tedaj, ko bi morali najpomembnejši osebi v svojem življenju zaupati svoje želje, največkrat molčijo.

Poglejte pet stavkov, ki jih moški radi slišijo od svojih partnerk, čeprav jim tega nikoli ne bi priznali.

Ponosna sem nate

Tudi ko vedo, da imajo ob sebi človeka, ki jih ljubi, ceni in podpira, si želijo slišati besede potrditve. Veliko moških med odraščanjem ponotranji idejo, da svojo vrednost dokazujejo s tem, kar delajo, dosežejo ali omogočajo.

Ko slišijo besede: ponosna sem nate, dobijo potrditev, da njihov trud ni ostal neopažen ter da ima smisel.

FOTO: Jacob Lund/gettyimages

Zaupam ti

Zaupam ti so besede, ki imajo v partnerskem odnosu izjemen pomen. Ne le takrat, ko gre moški s prijatelji na pijačo ali na službeno pot, temveč tudi, ko življenjska sopotnica potrebuje nasvet in želi govoriti z nekom, katerega presoji in namenom povsem zaupa.

Gre za verbalni opomnik na globino odnosa, ki ga dva negujeta.

FOTO: Gettyimages

Prav imaš

Zaradi čustvene negotovosti in slabe komunikacije v partnerskih odnosih pogosto prihaja do težav in sporov.

Namesto da bi partnerja skupaj rešila težavo, pogosto drug drugega obtožujeta ali iščeta izgovore za svoje vedenje. Prav zato sta besedici prav imaš dobrodošel balzam za ranjen ego.

FOTO: Gettyimages

Ljubim te

Morda se zdi samoumevno, vendar veliko ljudi v dolgih zvezah in zakonih ne sliši pogosto ljubim te, čeprav si tega želijo.

Moški niso izjema, čeprav tega morda nikoli ne bi priznali svojim partnerkam, piše Zadovoljna.hr.