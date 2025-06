Nikar ne stopite na ščurka! Strokovnjaki opozarjajo

Poletje je idealen čas za različna neželena srečanja s komarji, muhami, mravljami, stenicami pa tudi s ščurki. Družinske hiše, kleti, shrambe, vse to so njihovi priljubljeni prostori. Medtem ko rjavega ali nemškega ščurka (Blattella germanica) najpogosteje povezujemo s kuhinjami in skladišči znotraj gostinskih obratov, je pravi problem v gospodinjstvih črni ali orientalski ščurek (Blatta orientalis). To so kanalizacijski ščurki, ki ponoči prihajajo iz kanalizacijskih jaškov, se potikajo po ulicah in zasebnih dvoriščih ter se znajdejo tudi v hišah in stanovanjih. Če jih vidite podnevi, je to ...