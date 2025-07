Nikar je ne zavrzite: kavna usedlina bo iz hladilnika pregnala vonjave

Toda ta temna, dišeča masa ima veliko uporabno vrednost. Ena najbolj zanimivih in hkrati uporabnih možnosti je njena uporaba za nevtralizacijo vonjav v hladilniku.

Zakaj se v hladilniku pojavljajo neprijetne vonjave? Hladilnik je prostor, kjer se pogosto mešajo različni vonji: sir, meso, čebula, ostanki kosila, sadje, jogurti … Kljub nizki temperaturi, ki upočasni razvoj bakterij, se sčasoma znotraj ustvarijo trdovratne vonjave, še posebno če se pokvarjena hrana razlije ali je embalaža odprta.

Navadno uporabimo sodo bikarbono ali specializirane osvežilnike za hladilnik, a obstaja tudi do okolja prijazna, brezplačna in prijetno dišeča alternativa – kavna usedlina. Ta je porozna in ima sposobnost vpijanja vonjav in vlage iz okolice – podobno kot oglje ali soda bikarbona. Vsebuje dušikove spojine, ki učinkovito vežejo molekule vonjav. Hkrati oddaja prijetno, nežno aromo po sveže mleti kavi, ki zakrije neprijetne vonje, a ne prevlada.

Iz okolice vpije vonjave in vlago.

Torej, po pripravi kave ne zavrzite usedline. Zberite jo v skodelico, cedilo ali skodelico s papirnatim filtrom. Posušite jo – za najboljši učinek naj bo suha. Lahko jo pustite stati na kuhinjskem pultu 24 ur ali pa jo na hitro sušite v pečici (približno 10 minut na 100 °C). Postavite jo v odprto posodico (denimo manjši krožnik, steklen kozarček ali skodelico) in dajte na eno izmed polic v hladilniku. Zamenjajte vsaka 2 do 3 tedne oziroma prej, če opazite, da usedlina ne vpija več tako dobro. Za močnejši učinek lahko uporabiš več posodic in jih razporediš po različnih delih hladilnika.

Uporabite papirnat filter iz aparata za filter kavo – tako bo posodica ostala čista, menjava pa enostavna. Dodajte cimet ali klinčke, če želite še prijetnejši vonj.

Poleg odstranjevanja vonjav v hladilniku jo lahko uporabite tudi za odstranjevanje vonjav z rok (česen, ribe). Podrgnite roke z malo kavne usedline in jih sperite. Kavna usedlina je lahko tudi čistilo za odtok. Zmešajte jo z vročo vodo in sodo bikarbono, nato zlijte v odtok. Pomešate jo lahko tudi s kompostom ali zemljo – rastline jo obožujejo zaradi vsebnosti dušika.

Če imate v hladilniku močan, star vonj po pokvarjeni hrani ali razlitem mesnem soku, samo kavna usedlina morda ne bo dovolj. V takem primeru najprej izpraznite hladilnik. Temeljito očistite vse površine z raztopino kisa ali sode bikarbone. Šele nato uporabite kavno usedlino za preprečevanje nadaljnjega nabiranja vonjav.