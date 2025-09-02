INTERVJU

Nika Kovač: »Ja, Anže Logar je točno to: Janšev satelit.«

Evropska državljanska pobuda My Voice, My Choice za varen in dostopen splav v Evropi je še pred iztekom enoletnega roka zbrala milijon in dvesto tisoč podpisov. Prejšnji teden je postalo jasno, da je uradno overjenih več kot milijon podpisov.
Fotografija: FOTO: Črt Piksi 
FOTO: Črt Piksi 

Nika Vistoropski
02.09.2025 ob 18:45
Nika Vistoropski
02.09.2025 ob 18:45
Včeraj so jih simbolno predali evropski komisiji, tiskovno konferenco pa so v Bruslju spremljali vodilni evropski mediji. My Voice, My Choice tako že dolgo ni več le ime pobude, temveč je postalo sinonim za najhitreje rastoče feministično gibanje v Evropi. V ospredju vsega pa je Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, koordinatorka My Voice, My Choice in pogumna mlada ženska, ki dela ogromne korake. Ne zato, ker je ne bi bilo strah – tega ne skriva. A zaveda se, da molk v današnjem svetu odpira prostor avtoritarizmu. In da lahko samo glasnost, budnost in odgovornost ohranijo demokracijo i...

Poglejte, zakaj je Nika Kovač tako vesela (VIDEO)
Evropska državljanska pobuda My voice, My choice je uradno dosegla prag milijona preverjenih podpisov.

politika intervju Inštitut 8. marec Nika Kovač

