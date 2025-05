Ni vedno nujno, da sta s partnerjem eno, v teh primerih raje ohranite svoje navade

V resnih odnosih partnerji drug od drugega prevzamejo tudi nekatere navade, od čisto drobnih do tistih, ki krojijo življenje. Če ste to izbrali sami, je to nadvse prikupno, nekatere ljudi pa te vrste bližina spravlja v obup. Česa nam nikakor ni treba ponavljati za partnerjem?

Škodljive navade

Verjetno ni odraslega človeka, ki ne bi imel vsaj ene škodljive navade oziroma razvade, pa naj gre za uživanje sladkarij, cigarete, alkohol, igranje loterije, prehitro vožnjo, obsedenost s športom itn. Veste, kje so vaše meje, čeprav so partnerjeve lahko drugačne.

Vi imate svojo osebnost, ne potrebujete sopotnika, ki vas bo s svojimi škodljivimi navadami vlekel na dno. Ni vam treba oponašati partnerja in mu slediti, ko počne stvari, ki mu ne koristijo oziroma načenjajo njegovo zdravje, počutje in vedenje. Življenje je eno samo, ne zapravite ga.

Enaka oblačila

Pari v enakih trenirkah, športnih jaknah ali majicah, usklajenih barvah ... Morda res hočejo dajati občutek, kako povezani so, a so lahko videti smešno, celo otročje. Obdržite svoj slog, in če že morate imeti enaka oblačila, naj bo to zgolj pižama.

Sprememba družbe

Lepo je, da ima par skupne prijatelje za izlete in praznovanja, pa vendar bi vsakdo moral imeti še prijatelje samo zase, ki nam veliko pomenijo, nas imajo radi in nas podpirajo. Takšnih ljudi se ne izpusti iz rok, tudi kadar z našim partnerjem niso kompatibilni. Vsakdo potrebuje človeka, ki bo vedno na njegovi strani.